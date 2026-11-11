© Silvercrest: Lidl baja el precio del set de cuchillos en oferta

Lidl lo corta por la mitad: el set de cuchillos Silvercrest aparece en la web de la cadena a 11,99 € y se ofrece como un pack de cinco piezas pensado para cubrir las tareas básicas de cocina; el ORIGINAL_KEYWORD aparece ya en la ficha del producto con la referencia 100413379.
El conjunto incluye un cuchillo de chef, una macheta, un Santoku, un multiusos y un cuchillo para verdura, todas las piezas en acero inoxidable y con mangos ergonómicos, según la descripción publicada por La Manzana Mordida.
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La ficha del producto en la web registra una valoración de 4,5 sobre 5 estrellas y el precio aparece fijado en 11,99 €; sin embargo, el botón de compra ha sido reemplazado por la opción «Avísame», lo que indica que en ese momento no había unidades para envío a domicilio.
Que la ficha muestre «Avísame» es el dato más fiable para calibrar la demanda online, apunta la cobertura consultada, y contrasta con titulares que hablan de colas kilométricas en tiendas, una afirmación que no viene confirmada por un comunicado oficial de Lidl.
Por su precio y valoración, el set Silvercrest puede interesar a quien busque renovar varios cuchillos de una sola vez sin desembolsos altos; la pieza advierte que no se especifican medidas exactas ni la compatibilidad con lavavajillas en la ficha.
Si quieres comparar otros artículos SilverCrest o ver ofertas recientes de la cadena, consulta la cobertura del Molinillo SilverCrest: 8 € en Lidl y la guía de invierno sobre menaje, como la jarra térmica para mantener el café caliente.
Fuentes
- La Manzana Mordida — precio 11,99 €, referencia 100413379, listado de piezas del set, valoración 4,5 estrellas y estado «Avísame» en la ficha.
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