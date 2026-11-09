© Dron de ALDI: a la venta por 39,99 € con cámara HD

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El dron anunciado en Xataka llega a Aldi el 18 de noviembre: según la nota, costará 39,99 € y se venderá con cámara HD y varios accesorios incluidos.

El modelo que anuncia Xataka aparece en la promoción de bazar de ALDI con un precio de 39,99 € y una cámara HD integrada, además de accesorios que, según la información, acompañan al paquete de venta.

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El ORIGINAL_KEYWORD aparece como referencia habitual en la cobertura tecnológica: Xataka señala la fecha de llegada (18 de noviembre) y el precio (39,99 €) como los datos centrales de la oferta.

Qué incluye el paquete: la información recuperada menciona la cámara HD y «varios accesorios» junto al dron; esa descripción sugiere un kit pensado para usuario principiante o como regalo económico, pero no detalla marcas ni especificaciones técnicas avanzadas.

Consejos rápidos: si piensas comprarlo, comprueba en la tienda la hoja de características y la edad recomendada; los drones de bazar suelen ser unidades básicas destinadas a uso recreativo y su autonomía o calidad de imagen puede ser limitada en comparación con modelos más caros.

ORIGINAL_KEYWORD aparece de nuevo en esta pieza para que los lectores lo reconozcan en la búsqueda y el folleto; la promoción encaja con la estrategia habitual de ALDI de lanzar productos de bazar por tiempo limitado en sus supermercados.

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