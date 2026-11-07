Silvercrest jarra térmica: disponible en el bazar de Lidl

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Silvercrest jarra térmica: disponible en el bazar de Lidl
© Silvercrest jarra térmica: disponible en el bazar de Lidl

Solo el 11 del 11 Lidl tendrá de oferta esta jarra térmica ideal para mantener la temperatura del café o el té durante el invierno – Xataka: Xataka apunta que la jarra Silvercrest de 1 litro estará en oferta el 11 de noviembre y se venderá online.

Según el resumen de Xataka recogido por el medio local, la oferta es exclusiva para el día 11 de noviembre y el precio promocional será de 7,11 euros; fuera de promoción, el producto aparece listado por 7,99 euros.

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A neutral unbranded stainless thermal jug on a wooden kitchen table with a steaming cup nearby, no logos or labels

La ficha técnica citada por la nota indica que la jarra tiene capacidad de un litro, interior de acero inoxidable y aislamiento de doble pared que, según Lidl, mantiene la temperatura hasta seis horas; la tapa y el mango forman parte del diseño y el producto no está recomendado para bebidas carbonatadas.

La pieza estará disponible en la venta online de Lidl y en dos colores (negro y beige), según la misma fuente, y puede interesar a quienes quieren mantener café o té caliente durante la mañana.

Close-up of an anonymous hand pouring coffee from an unbranded thermal jug into a plain cup on a countertop, no identifiable features or branding

Si quieres comparar otras ofertas de bazar y electrodomésticos de Lidl puedes consultar los catálogos semanales; en esta pieza enlazada se recuerda que la cadena rota artículos de bazar en fechas puntuales.

La nota original cita Xataka como origen de la información sobre la fecha de la oferta, el precio promocional, el precio fuera de oferta y las características del producto.

Sources

  • Noticias de Almería — recogió y resumió el artículo de Xataka: anuncia la oferta para el 11 de noviembre, el precio promocional (7,11 €), el precio fuera de promoción (7,99 €) y las características (1 l, interior acero inoxidable, hasta 6 horas).
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