WhatsApp: llamadas con invitados que permiten unirse desde el navegador sin cuenta

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Todo sobre Guest Calling de WhatsApp: Llamadas para personas sin cuenta ahora permite invitar a alguien a una videollamada aunque no tenga la app: el anfitrión crea un enlace y el invitado se une desde el navegador tras escribir su nombre.

Guest Calling de WhatsApp funciona desde la pestaña de llamadas: el usuario con cuenta genera un link de invitación y lo comparte por correo, SMS o cualquier chat, y el invitado abre ese enlace en el navegador del ordenador.

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Al entrar, el invitado escribe su nombre y queda en una sala de espera virtual hasta que el anfitrión le da permiso para acceder a la llamada, según la explicación técnica publicada sobre la función.

WhatsApp mantiene el control en manos del anfitrión: solo las personas con cuenta pueden crear enlaces, el anfitrión admite o expulsa a invitados y los participantes externos no pueden ver los números de teléfono de los demás.

Qué pueden y no pueden hacer los invitados

Como invitados, los usuarios pueden participar en audio y vídeo y usar herramientas básicas: compartir pantalla, reaccionar con emojis y «levantar la mano» para pedir turno, pero tienen restricciones para proteger la privacidad de los usuarios registrados.

El sistema soporta hasta 32 participantes mezclando cuentas registradas y usuarios externos, y WhatsApp afirma que las sesiones cuentan con cifrado de extremo a extremo para proteger las comunicaciones.

Por qué importa y qué sigue

Guest Calling reduce la fricción cuando hay que convocar a alguien que no usa WhatsApp y facilita reuniones puntuales sin instalación previa, una ventaja para tutorías, reuniones familiares y citas profesionales rápidas.

Meta planea además integrar enlaces de llamada con calendarios como Google Calendar y Outlook, y está probando una función complementaria denominada Guest Chats para chats temporales mediante enlaces seguros.

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