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En el corazón del barrio Plaza de Toros, una parcela municipal abandonada se prepara para convertirse en algo más que tierra cultivable. El Ayuntamiento de Almería ha abierto un procedimiento de contratación para transformar 2.725 metros cuadrados en un nuevo huerto urbano que busca combinar producción, aprendizaje y vida comunitaria.

Detalles clave de la licitación y la inversión

La convocatoria está en marcha y plantea una inversión que roza los 300.000 euros. El plazo para presentar ofertas finaliza el 16 de noviembre. Si se cumplen los plazos previstos, el inicio de obras está previsto para la primera quincena de enero de 2027.

Presupuesto aproximado: 300.000 euros (IVA incluido).

300.000 euros (IVA incluido). Superficie a intervenir: 2.725 metros cuadrados.

2.725 metros cuadrados. Fecha estimada de inicio: enero de 2027.

enero de 2027. Duración estimada de las obras: unos tres meses.

Cómo se organizará el espacio: dos áreas y accesos

El diseño previsto divide la parcela en dos explanadas escalonadas. Esa ordenación responde a la topografía y facilita el acceso y la distribución del cultivo.

El diseño en dos niveles facilita accesos y distribución de cultivos.

Movimientos de tierra y preparación del suelo

Se contempla limpieza completa y retirada de restos. En zonas con presencia de roca, será necesario excavar hasta aproximadamente un metro. Después se repondrá con tierra vegetal y abono orgánico para mejorar la estructura y la fertilidad desde el primer ciclo.

Accesos y viales pensados para mantenimiento y peatones

Vial pavimentado con hormigón y adoquines en el flanco oeste, para vehículos de servicio.

Sendero de zahorra en el lado este, destinado al tránsito peatonal.

Contadores independientes para el suministro de agua.

Servicios técnicos incluidos en el proyecto

El proyecto integrará las conexiones básicas necesarias para un uso público continuado. Agua, saneamiento y electricidad estarán incorporados en el recinto, con soluciones pensadas para mantenimiento y uso comunitario.

Suministro potable conectado desde la red del Paseo de la Caridad.

Aguas residuales canalizadas mediante colectores enterrados hasta el pozo de registro existente.

Acometida eléctrica compartida que alimentará las casetas y cuadros eléctricos.

Accesibilidad, bancales y riego eficiente

La propuesta prioriza la accesibilidad universal y el uso responsable del agua. Los recorridos internos serán de hormigón antideslizante. Los bancales seguirán criterios ergonómicos y de contención.

Bancales sobreelevados pensados para la ergonomía y la accesibilidad.

Bancales sobreelevados en la explanada baja, en formato de mesas de cultivo para facilitar el trabajo a personas mayores y con movilidad reducida.

en la explanada baja, en formato de mesas de cultivo para facilitar el trabajo a personas mayores y con movilidad reducida. Bordillos prefabricados para mantener la tierra en los pasillos.

Sistema de riego localizado programado para reducir el consumo hídrico y garantizar presión adecuada.

Instalaciones de apoyo y energía renovable

Cada huerto tendrá una caseta con almacenamiento y servicios. Se incluye un aseo adaptado y taquillas para usuarios. Además, se instalarán paneles solares destinados a la iluminación de las casetas.

Seguridad, integración paisajística y medidas ambientales

La intervención apuesta por mantener la visibilidad y la integración con el entorno. Se instalará un murete perimetral de baja altura y un cerramiento metálico con puertas accesibles.

Zonas ajardinadas complementarias para mejorar la calidad ambiental.

Materiales de obra compatibles con el paisaje urbano.

Paneles solares para reducir la huella energética de las instalaciones.

Objetivos sociales: aprendizaje, convivencia y uso público

Más allá de la producción, el huerto quiere funcionar como un espacio formativo y de encuentro. El proyecto se presenta como una herramienta para fomentar hábitos saludables, compartir conocimientos y generar vínculos entre generaciones.

Fomento de la convivencia y actividades intergeneracionales.

y actividades intergeneracionales. Espacio para la educación ambiental y el cultivo responsable.

Alternativa de ocio saludable y uso ciudadano del suelo público.

Conexión con la red municipal de agricultura urbana

Con esta iniciativa, Almería amplía una red ya presente en otros barrios. Plaza de Toros será el cuarto huerto municipal, junto a Los Ángeles, Araceli y Piedras Redondas. El Ayuntamiento también ha licitado trabajos de mantenimiento para los huertos existentes por un importe cercano a 10.000 euros.