© Samsung TU85M80HAU: 85" MiniLED a 1399 € en Carrefour

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Carrefour vende la Smart TV Samsung TU85M80HAU MiniLED de 85″ por 1.399 € según la nota de ofertas que recoge Compradicción, una opción pensada para salones grandes y muy luminosos.

El modelo aparece listado como «Smart TV MiniLED 85″ Samsung TU85M80HAU» con resolución 4K UHD y funciones de Smart TV, y el precio de 1.399 € figura en los resúmenes de la oferta recogidos por la fuente.

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Además de la rebaja en el televisor, la nota apunta que Carrefour acompaña la promoción con un cupón —en el resumen se menciona un importe de 277 €— que puede aplicarse en compras futuras o como equivalente al IVA en la web, según la información publicada.

Si tienes un salón amplio y mucha luz, las pantallas MiniLED como la TU85M80HAU suelen venderse como apropiadas por su brillo y control local de atenuación; la oferta destacada en la fuente subraya ese ajuste de precio para este tamaño de 85 pulgadas.

Para facilitar la compra, la promoción aparece también en listados de ofertas de televisores y en las páginas de productos, que muestran el mismo modelo TU85M80HAU con características MiniLED y 4K; la ficha del producto y el precio son los elementos citados por la cobertura.

Si buscas comparar, en nuestro sitio puedes ver cómo aprovechar ofertas en televisores similares y la tecnología 4K que traen estas grandes pantallas.

Enlaces relacionados: Carrefour ofertas de electrodomésticos y ultra alta definición y 4K.

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