© ALDI: abre en Paseo María Agustín (Zaragoza) y promete ahorrar más de 2.400 euros

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ALDI abrirá un nuevo supermercado en Paseo María Agustín, 40 (centro de Zaragoza) el 12 de noviembre, según la cobertura sobre la inauguración y las promociones previstas. Así será el nuevo Aldi del centro de Zaragoza ofrece promociones semanales y descuentos de apertura.

El establecimiento (más de 1.100 m² de sala de ventas según la nota local) tendrá fachada acristalada al paseo y acceso desde la calle peatonal próxima a la plaza de toros, y la compañía ha anunciado descuentos especiales por la inauguración, promociones semanales y ofertas en surtido fijo.

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ALDI presenta esas promociones como parte de su política de precios bajos y campañas semanales que, según comunicados y análisis citados por la prensa, permiten un ahorro anual medio para las familias que compran habitualmente en la cadena.

La compañía publica folletos semanales y aplica rebajas puntuales en alimentación y bazar; datos citados por medios especializados indican que las promociones y las bajadas de precio de ALDI se traducen en un ahorro estimado de alrededor de 2.417 euros al año por hogar, cifra en la que se apoya la promesa de «ahorrar más de 2.400 euros» vinculada a la apertura y a las promociones.

La apertura del nuevo supermercado en Paseo María Agustín se suma al plan de expansión de ALDI en Aragón y España, que en 2026 incluyó decenas de aperturas y un calendario de contrataciones para reforzar plantilla en nuevas tiendas.

Qué puede esperar el cliente: folletos con ofertas semanales, descuentos de inauguración en selecciones de productos y la disponibilidad del surtido habitual de marca propia de ALDI. La compañía señala que combina promociones temporales y precios fijos reducidos en un catálogo de productos básicos.

Para quienes busquen información práctica, la cadena suele publicar el folleto digital con las ofertas de la semana y comunica las condiciones de las rebajas en los canales oficiales y en la tienda el día de la inauguración.

Interno relacionado: Aldi: abrirá un nuevo supermercado en La Línea de la Concepción (Cádiz) y Convocatoria de empleo: cómo encontrar puestos para la campaña de Navidad ofrecen contexto sobre la expansión y la contratación asociada a nuevas aperturas.

Sources