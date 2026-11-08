© Mercadona: reabre supermercado en Gáldar tras reforma

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Mercadona reabre su supermercado de Gáldar tras invertir 4,7 millones, con apertura prevista el 9 de noviembre en el Polígono Industrial San Isidro El Viejo y horario de 09:00 a 21:30.

La información —recogida en el resumen de la noticia original— indica que la reforma ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros y que el establecimiento reabrirá el lunes 9 de noviembre con un nuevo modelo de tienda, ampliación de la superficie de frescos y plantilla renovada.

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El supermercado estará ubicado en el Polígono Industrial San Isidro El Viejo. El avance señala también servicios ampliados: un aparcamiento con 137 plazas y horario de lunes a sábado de 09:00 a 21:30; la tienda mantiene el servicio de compra online, según el mismo boletín informativo.

Qué cambia tras la reforma

El texto recuperado explica que la reforma busca adaptar la tienda al nuevo modelo comercial de la cadena, con más espacio para productos frescos y mejoras en la distribución. La reapertura va acompañada de cambios en la plantilla y en la experiencia de compra.

Clientes y empleados pueden esperar una tienda reorganizada y servicios de aparcamiento y compra online actualizados; la nota también apunta al crecimiento de la superficie y a la inversión económica realizada en el proyecto.

La reapertura en Gáldar se enmarca en un plan de reformas y aperturas que Mercadona ha llevado a cabo en varias localidades en los últimos años, según el resumen consultado.

Sources

Google News — Ofertas supermercados (ES) — resumen y titular que recogen la reapertura, la inversión de 4,7 millones, la fecha de apertura (9 de noviembre) y detalles de horario, ubicación y aparcamiento.

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