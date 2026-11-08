© Lidl: renueva supermercado en Barcelona con 935 m2 y gran zona de productos

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Lidl reabre su supermercado renovado en la calle La Maquinista 46-48, en el barrio de La Barceloneta (Barcelona), con una superficie de ventas de 935 m2, según el comunicado de la compañía y la cobertura del anuncio.

La compañía indica que la remodelación ha supuesto una inversión de más de 1,3 millones de euros y que el local reabre hoy, 6 de noviembre de 2026, con un horario comercial de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas y apertura dominical puntual en verano.

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El establecimiento incorpora una ampliación de la oferta en productos preparados refrigerados y salas de frescos —la nota oficial destaca la ampliación de platos preparados— y mantiene el surtido habitual de frescos, bazar y promociones temporales. La reforma ha generado seis nuevos empleos, elevando la plantilla del supermercado hasta 32 personas, según la nota de prensa de Lidl.

En la reapertura Lidl ha preparado ofertas y degustaciones en tienda; los clientes podrán además encontrar referencias de bazar y novedades de temporada. La compañía suele apoyar esas campañas con productos especiales del bazar, como la Silvercrest jarra térmica y con electrodomésticos en promociones, una línea que ha aparecido en campañas recientes.

La actuación forma parte del plan de Lidl en Barcelona y Cataluña: la nota de prensa señala que la cadena ya supera los 80 establecimientos en la provincia de Barcelona y roza las 130 tiendas en Cataluña, y que la inversión en este local busca acercar la oferta a los consumidores de la ciudad.

Qué cambió en la tienda y qué ofrece

Según el comunicado, la modernización incluyó la reorganización del espacio de ventas para optimizar las secciones de frescos y platos preparados, iluminación LED y mejoras en climatización y eficiencia. La firma también ha previsto material promocional y un folleto con descuentos para los primeros días de reapertura.

Además de las novedades en productos preparados, Lidl ha mantenido su estrategia de promociones en electrónica y bazar que suelen acompañar estas reaperturas; por ejemplo, ofertas de televisores han sido anunciadas por la cadena en campañas anteriores y en cobertura local, como en el caso del Philips QLED 55.

La reapertura en La Barceloneta se enmarca en una política de aperturas y remodelaciones continuas en la ciudad, con inversiones puntuales en tiendas urbanas para adaptar la oferta al entorno comercial y turístico de los barrios.

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