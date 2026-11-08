© iPhone 17: disponible en el outlet de MediaMarkt como nuevo y por debajo del PVP

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Hemos encontrado este iPhone 17 en el outlet de MediaMarkt: el modelo Azul neblina de 256 GB aparece listado como «nuevo a estrenar» por 926,10 € en la oferta detectada, según Applesfera.

El iPhone 17 en el outlet se describe como unidad sin abrir y con garantía legal y 30 días para devoluciones, lo que le diferencia de los reacondicionados habituales, según la misma cobertura editorial.

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En su repaso de precios Applesfera compara la oferta del outlet (926,10 €) con el precio en otras tiendas: PcComponentes 939,00 € y MediaMarkt (venta nueva) 1.059,00 €, y apunta que el PVP actualizado del iPhone 17 es de 1.109 €.

Si buscas renovar tu teléfono, esta oferta del outlet podría resultar atractiva porque, según Applesfera, es el primer modelo base de Apple con pantalla a 120 Hz y monta el chip A19; la unidad publicada en el outlet tiene 256 GB de almacenamiento y 5G.

Ten en cuenta que Applesfera advierte que «el precio podría variar» y que algunos enlaces del artículo son de afiliados, por lo que la disponibilidad y el importe pueden cambiar.

Si quieres alternativas o más chollos de móviles y Apple en la tienda, consulta guías de ofertas como Cazando Gangas: ofertas en móviles Vivo, iPhone y Xiaomi y anteriores piezas sobre promociones de MediaMarkt como El Día sin IVA de Media Markt deja a precio de derribo el mejor Pixel de Google.

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