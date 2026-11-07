Buñuelos congelados de Mercadona: sin cobertura verificable en medios

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Mercadona vende en su sección de congelados una bandeja de buñuelos surtidos de 420 gramos por 7,50 € que, según la ficha consultada, está elaborada por la empresa Mercapastry.

La bandeja incluye 24 unidades distribuidas en tres rellenos —crema, trufa y nata— y se comercializa lista para descongelar, sin necesidad de horneado, según el etiquetado que describe ingredientes como masa frita en aceite de girasol, harina, huevo, mantequilla y leche.

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El fabricante recomienda mantener el producto a menos de −18 °C y descongelarlo en el frigorífico durante seis horas en su propio envase; una vez descongelados, los buñuelos deben conservarse refrigerados y consumirse en un plazo máximo de cuatro días, sin volver a congelar.

El etiquetado también advierte la presencia de alérgenos: contiene trigo, leche y huevo y puede presentar trazas de soja, frutos de cáscara y mostaza, información relevante para personas con intolerancias.

Este formato congelado permite a Mercadona ofrecer el dulce tradicional de Todos los Santos fuera de la pastelería, con la practicidad de un producto preparado que solo requiere tiempo de descongelación. El original reportaje que revisa ingredientes, rellenos y modo de uso sitúa el lanzamiento y precio actual de la bandeja.

Para contexto sobre novedades y fabricantes en productos de marca blanca y otras ofertas de supermercados, puede consultarse información previa sobre helados de marca blanca y comparativas de precios como el artículo sobre el precio de los huevos, que ayudan a entender cómo las cadenas posicionan productos perecederos y congelados en temporada.

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