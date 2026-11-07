Buñuelos congelados de Mercadona: sin cobertura verificable en medios

Mercadona vende en su sección de congelados una bandeja de buñuelos surtidos de 420 gramos por 7,50 € que, según la ficha consultada, está elaborada por la empresa Mercapastry.
La bandeja incluye 24 unidades distribuidas en tres rellenos —crema, trufa y nata— y se comercializa lista para descongelar, sin necesidad de horneado, según el etiquetado que describe ingredientes como masa frita en aceite de girasol, harina, huevo, mantequilla y leche.
Te puede interesar
Lidl: renueva supermercado en Barcelona con 935 m2 y gran zona de productos
iPhone 17: disponible en el outlet de MediaMarkt como nuevo y por debajo del PVP
- Convocatoria de empleo: cómo encontrar puestos para la campaña de Navidad
- ALDI: abre en Paseo María Agustín (Zaragoza) y promete ahorrar más de 2.400 euros
El fabricante recomienda mantener el producto a menos de −18 °C y descongelarlo en el frigorífico durante seis horas en su propio envase; una vez descongelados, los buñuelos deben conservarse refrigerados y consumirse en un plazo máximo de cuatro días, sin volver a congelar.
El etiquetado también advierte la presencia de alérgenos: contiene trigo, leche y huevo y puede presentar trazas de soja, frutos de cáscara y mostaza, información relevante para personas con intolerancias.
Este formato congelado permite a Mercadona ofrecer el dulce tradicional de Todos los Santos fuera de la pastelería, con la practicidad de un producto preparado que solo requiere tiempo de descongelación. El original reportaje que revisa ingredientes, rellenos y modo de uso sitúa el lanzamiento y precio actual de la bandeja.
Para contexto sobre novedades y fabricantes en productos de marca blanca y otras ofertas de supermercados, puede consultarse información previa sobre helados de marca blanca y comparativas de precios como el artículo sobre el precio de los huevos, que ayudan a entender cómo las cadenas posicionan productos perecederos y congelados en temporada.
Sources
- La Manzana Mordida — detalle del producto: peso (420 g), precio (7,50 €), fabricante Mercapastry, rellenos, ingredientes, alérgenos e instrucciones de conservación y descongelación.
Lady Louise Windsor: según medios británicos, cocinó para huéspedes en Balmoral
Huerto urbano accesible en Almería: la plaza de toros se convierte en oasis comunitario