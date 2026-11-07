© Almería: oferta de alquiler cae más del 20% en un mes tras aprobación de decretos

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Según datos publicados tras la aprobación de los decretos de vivienda, la oferta de alquiler se desploma en Almería: la provincia y la capital han perdido más del 20% de sus anuncios activos en un mes, según La Voz de Almería.

Los datos del portal idealista apuntan a una reducción generalizada en España: «la oferta de viviendas en alquiler anunciadas en Idealista se redujo un 19% entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre», informa idealista/news.

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La Voz de Almería vincula esa caída local —»más del 20%» en la provincia y la capital en solo un mes— con la entrada en vigor de los decretos de vivienda que regulan la publicación y condiciones de los arrendamientos, sin atribuir causas únicas.

Idealista, por su parte, cuantifica a escala nacional la desaparición de 26.531 anuncios del mercado en el mismo periodo, y señala descensos especialmente fuertes en varias capitales y comunidades, según el resumen de su sección de noticias.

El Real Decreto-ley 29/2026 y el segundo decreto en tramitación incluyen nuevas obligaciones para anunciar una vivienda, recuerda idealista/news, y los portales han registrado movimientos de retirada de anuncios desde su aprobación.

El descenso de la oferta local amplifica una tensión que ya mostraban los indicadores provinciales: en meses previos Idealista reportó que la oferta y los anuncios en Almería venían cayendo de forma sostenida desde años atrás, con presión sobre la competencia por vivienda de larga estancia.

El impacto concreto en precios de alquiler y en la duración media de los anuncios dependerá de cómo reaccionen propietarios y plataformas en las próximas semanas y de la convalidación o modificación de los decretos por la Diputación Permanente, pasos que citan las noticias sobre el tema.

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