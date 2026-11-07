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- Demandas de investigación y transparencia sobre las protestas
- Alerta sobre acciones que apuntan a desestabilizar en Europa
- Condena de los hechos en Bilbao y petición a las fuerzas de seguridad
- Movilizaciones sociales y la preparación de la huelga del 11 de noviembre
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha pedido aclaraciones urgentes sobre quién convoca y financia las protestas que derivan en episodios violentos. En declaraciones a los medios, Sordo vinculó esos disturbios con intentos de desestabilizar sistemas democráticos y llamó a las autoridades a actuar con transparencia.
Demandas de investigación y transparencia sobre las protestas
Sordo exigió que se identifique con claridad a los organizadores y a los responsables de los incidentes ocurridos en Bilbao. Insistió en que hay que saber quién convoca, cómo se coordinan y qué vínculos mantienen entre sí.
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- Quiénes son los convocantes.
- Cómo se comunican y organizan, digital y físicamente.
- Qué apoyos externos o internos reciben.
Según el líder sindical, esa información es clave para evitar que se repitan los altercados y para proteger la protesta democrática legítima.
Alerta sobre acciones que apuntan a desestabilizar en Europa
El secretario general alertó sobre la influencia de movimientos de extrema derecha y de actores foráneos. A su juicio, existe un intento claro de desestabilizar democracias en varios países de la Unión Europea.
Pidió que los análisis incluyan la posible injerencia de fuerzas extranjeras y la difusión de narrativas que alimentan el enfrentamiento social.
Condena de los hechos en Bilbao y petición a las fuerzas de seguridad
CCOO rechazó con firmeza los episodios violentos vividos en Bilbao. Sordo dijo que el sindicato condena sin matices esos actos y reclamó una investigación seria por parte de las autoridades.
Solicitó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen un examen exhaustivo de:
- Identidades de los implicados.
- Mecanismos de convocatoria y difusión.
- Relaciones entre participantes y posibles financiadores.
El objetivo es detectar patrones y redes que faciliten estas movilizaciones violentas.
Movilizaciones sociales y la preparación de la huelga del 11 de noviembre
En la asamblea previa a la huelga general del 11 de noviembre, Sordo participó junto a Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO PV. Ambos insistieron en que las protestas por vivienda y demandas sociales serán pacíficas.
Temas que impulsan las convocatorias
- Acceso a la vivienda.
- Mejora de condiciones laborales.
- Servicios públicos y derechos sociales.
El sindicato subrayó que España suele mostrar un alto grado de civismo en sus protestas. Para Sordo, esa cultura cívica debe preservarse frente a intentos de polarizar y radicalizar la movilización social. El mensaje fue claro: las acciones programadas para el 11 de noviembre serán de carácter pacífico y orientadas a reivindicaciones sociales.
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