Unai Sordo denuncia intento de desestabilizar la UE: amenaza a todos los países

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Unai Sordo denuncia intento de desestabilizar la UE: amenaza a todos los países
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Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha pedido aclaraciones urgentes sobre quién convoca y financia las protestas que derivan en episodios violentos. En declaraciones a los medios, Sordo vinculó esos disturbios con intentos de desestabilizar sistemas democráticos y llamó a las autoridades a actuar con transparencia.

Demandas de investigación y transparencia sobre las protestas

Sordo exigió que se identifique con claridad a los organizadores y a los responsables de los incidentes ocurridos en Bilbao. Insistió en que hay que saber quién convoca, cómo se coordinan y qué vínculos mantienen entre sí.

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Manos sosteniendo documentos y notas sobre organizadores de protestas
Demandas de transparencia sobre quién organiza y financia las movilizaciones.

  • Quiénes son los convocantes.

  • Cómo se comunican y organizan, digital y físicamente.

  • Qué apoyos externos o internos reciben.

Según el líder sindical, esa información es clave para evitar que se repitan los altercados y para proteger la protesta democrática legítima.

Alerta sobre acciones que apuntan a desestabilizar en Europa

El secretario general alertó sobre la influencia de movimientos de extrema derecha y de actores foráneos. A su juicio, existe un intento claro de desestabilizar democracias en varios países de la Unión Europea.

Banderas y pequeños grupos en una plaza que sugieren movilizaciones de extrema derecha
Alerta sobre la influencia de movimientos de extrema derecha y actores foráneos.

Pidió que los análisis incluyan la posible injerencia de fuerzas extranjeras y la difusión de narrativas que alimentan el enfrentamiento social.

Condena de los hechos en Bilbao y petición a las fuerzas de seguridad

CCOO rechazó con firmeza los episodios violentos vividos en Bilbao. Sordo dijo que el sindicato condena sin matices esos actos y reclamó una investigación seria por parte de las autoridades.

Solicitó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen un examen exhaustivo de:

  • Identidades de los implicados.

  • Mecanismos de convocatoria y difusión.

  • Relaciones entre participantes y posibles financiadores.

El objetivo es detectar patrones y redes que faciliten estas movilizaciones violentas.

Movilizaciones sociales y la preparación de la huelga del 11 de noviembre

En la asamblea previa a la huelga general del 11 de noviembre, Sordo participó junto a Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO PV. Ambos insistieron en que las protestas por vivienda y demandas sociales serán pacíficas.

Temas que impulsan las convocatorias

  • Acceso a la vivienda.

  • Mejora de condiciones laborales.

  • Servicios públicos y derechos sociales.

El sindicato subrayó que España suele mostrar un alto grado de civismo en sus protestas. Para Sordo, esa cultura cívica debe preservarse frente a intentos de polarizar y radicalizar la movilización social. El mensaje fue claro: las acciones programadas para el 11 de noviembre serán de carácter pacífico y orientadas a reivindicaciones sociales.

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