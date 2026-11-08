© David Deibis: afirma que Letizia, Leonor y Sofía usan marrón canela en los labios

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El maquillador David Deibis dijo que la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía comparten el labial «marrón canela», según la referencia en Radio Mitre; el comentario aparece citado en la nota revisada.

David Deibis, mencionado por Radio Mitre, explicó que el marrón canela «acompaña a los ojos sin competir con la mirada», un argumento que relaciona el tono con un efecto armonioso en el conjunto del maquillaje.

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El original sobre el comentario fue recogido en un feed de noticias que cita a Radio Mitre; la pieza que originó la referencia atribuye la observación directamente a Deibis y la reproduce como una recomendación de estilo para la Casa Real.

En sus declaraciones, David Deibis situó el tono marrón canela como capaz de aportar «efecto nostálgico en pieles jóvenes y elegancia, calidez y volumen en las maduras», según el mismo resumen informativo que cita su análisis.

El comentario de Deibis se suma a otros artículos sobre los gestos de estilo de la Familia Real; lectores interesados en la biografía de Leonor pueden consultar una pieza reciente sobre su retrato en libro, y quienes quieran contexto sobre la reina Letizia hallarán análisis sobre su relación con el rey Felipe en nuestra hemeroteca.

La nota aquí resume lo que se dijo y no aporta confirmación visual oficial de que las tres mujeres usen exactamente el mismo producto comercial; limita sus afirmaciones a la declaración atribuida al maquillador en la fuente citada.

Sources

Google News / Radio Mitre — fuente del titular y de las citas atribuidas a David Deibis.

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