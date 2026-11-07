© David Bisbal y Rosanna Zanetti: casa en Madrid con máxima privacidad

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El Periódico publica que la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid ofrece máxima privacidad y cuenta con huerto familiar y una piscina situada junto a la fachada, según el titular difundido en el flujo de noticias.

El reportaje sobre la casa —referido en el titular original y recogido por el RSS de Google News— sitúa la vivienda en Madrid y destaca la búsqueda de intimidad de la pareja, además de mencionar el huerto y la piscina como rasgos llamativos de la propiedad.

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Una pieza audiovisual publicada en plataformas de prensa complementaria describe la residencia como una mansión con unos 3.000 metros cuadrados que incluye un huerto ecológico, una piscina turquesa y un estudio de grabación, detalles que coinciden con las descripciones sobre las comodidades del hogar.

La casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid aparece en las fuentes como un refugio urbano con amplios espacios exteriores destinados al ocio familiar y la privacidad. El original señala específicamente la piscina situada junto a la fachada y el huerto familiar como elementos destacados del diseño y uso cotidiano.

Las publicaciones sobre la vivienda mezclan observación de la estética —piscina y palillería imponente— con la nota sobre la localización en la capital y la superficie aproximada del recinto. El keyword original aparece en las descripciones como eje informativo: La casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid: máxima privacidad, huerto familiar y piscina junto a la fachada.

Por ahora no hay un comunicado oficial de la pareja con planos o especificaciones técnicas públicas; las piezas consultadas son notas de prensa y material fotográfico/ audiovisual que resumen características visibles y de interés para los lectores.

Sources

Google News / El Periódico (RSS) — titular y resumen que señalan máxima privacidad, huerto familiar y piscina junto a la fachada.

— titular y resumen que señalan máxima privacidad, huerto familiar y piscina junto a la fachada. ¡HOLA! / Dailymotion video — descripción audiovisual que menciona una mansión de ~3.000 m², huerto ecológico, piscina turquesa y estudio de grabación.

Para contexto sobre la preocupación por la intimidad de los famosos y medidas de seguridad en viviendas privadas puede leerse un reportaje sobre intrusiones y protección del hogar, que aporta perspectiva sobre por qué la privacidad es un elemento subrayado en noticias sobre casas de celebridades.

Enlaces relacionados: Rocío Osorno relata cómo intrusos entraron en su casa y Comunidad de Madrid: usará Sala Canal — artículos que ayudan a situar la noticia en el marco urbano y de seguridad.