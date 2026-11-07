David Bisbal y Rosanna Zanetti: casa en Madrid con máxima privacidad

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David Bisbal y Rosanna Zanetti: casa en Madrid con máxima privacidad
© David Bisbal y Rosanna Zanetti: casa en Madrid con máxima privacidad

El Periódico publica que la casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid ofrece máxima privacidad y cuenta con huerto familiar y una piscina situada junto a la fachada, según el titular difundido en el flujo de noticias.

El reportaje sobre la casa —referido en el titular original y recogido por el RSS de Google News— sitúa la vivienda en Madrid y destaca la búsqueda de intimidad de la pareja, además de mencionar el huerto y la piscina como rasgos llamativos de la propiedad.

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Wide exterior shot suggestion: an anonymous modern mansion facade with a turquoise pool close to the building, surrounded by high hedges for privacy, no people or logos

Una pieza audiovisual publicada en plataformas de prensa complementaria describe la residencia como una mansión con unos 3.000 metros cuadrados que incluye un huerto ecológico, una piscina turquesa y un estudio de grabación, detalles que coinciden con las descripciones sobre las comodidades del hogar.

La casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid aparece en las fuentes como un refugio urbano con amplios espacios exteriores destinados al ocio familiar y la privacidad. El original señala específicamente la piscina situada junto a la fachada y el huerto familiar como elementos destacados del diseño y uso cotidiano.

Interior/exterior transitional shot suggestion: anonymous garden plot with vegetable beds and a small seating area, high walls and trees in the background suggesting privacy, no identifiable persons

Las publicaciones sobre la vivienda mezclan observación de la estética —piscina y palillería imponente— con la nota sobre la localización en la capital y la superficie aproximada del recinto. El keyword original aparece en las descripciones como eje informativo: La casa de David Bisbal y Rosanna Zanetti en Madrid: máxima privacidad, huerto familiar y piscina junto a la fachada.

Por ahora no hay un comunicado oficial de la pareja con planos o especificaciones técnicas públicas; las piezas consultadas son notas de prensa y material fotográfico/ audiovisual que resumen características visibles y de interés para los lectores.

Sources

Para contexto sobre la preocupación por la intimidad de los famosos y medidas de seguridad en viviendas privadas puede leerse un reportaje sobre intrusiones y protección del hogar, que aporta perspectiva sobre por qué la privacidad es un elemento subrayado en noticias sobre casas de celebridades.

Enlaces relacionados: Rocío Osorno relata cómo intrusos entraron en su casa y Comunidad de Madrid: usará Sala Canal — artículos que ayudan a situar la noticia en el marco urbano y de seguridad.

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