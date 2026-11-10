Abascal evita el AVE por prudencia: Feijóo sí viajaría

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Santiago Abascal, líder de Vox y candidato a La Moncloa, ha rechazado públicamente pedir a la ciudadanía que viaje en la red de alta velocidad española. Su postura choca con la de Alberto Núñez Feijóo, que dijo lo contrario. En una entrevista en Onda Cero, Abascal argumentó que prefiera la prudencia antes que garantizar confianza en un sistema cuyo estado desconoce.

Por qué Abascal evita respaldar los trenes de alta velocidad

El dirigente ha explicado que no tiene información suficiente sobre el estado real de las infraestructuras. Ha asegurado que sería irresponsable promover la seguridad de un servicio si antes no se verifica su fiabilidad.

Frente a la declaración de Feijóo —que dijo que, por responsabilidad, sí usaría la alta velocidad— Abascal respondió con cautela. Señaló que la prudencia debe primar cuando hay dudas sobre la red.

Auditoría e inspección: las prioridades que plantea Vox

Abascal planteó como primer paso una investigación exhaustiva sobre las vías y la gestión ferroviaria. Considera necesario conocer las causas de incidentes recientes.

Inspecciones exhaustivas en las vías, la primera propuesta de Vox.

Qué incluiría esa revisión

Inspecciones detalladas del estado de las vías.

Evaluación de inversiones pasadas y necesidades futuras.

Revisión de protocolos de seguridad y mantenimiento.

Análisis de responsabilidades en empresas públicas y contratistas.

Según el líder de Vox, sólo con esos datos se puede ofrecer una alternativa segura a los ciudadanos.

Lista de comprobación: inspecciones, inversiones y protocolos de seguridad.

Críticas sobre personal y gestión técnica

Abascal no se limitó a pedir auditorías. También denunció la presencia de personal sin la capacitación adecuada en puestos clave.

Ha acusado a responsables de etapas anteriores por decisiones que, a su juicio, degradaron la operativa ferroviaria. Calificó la situación con términos duros y responsabilizó a distintos actores políticos y empresariales.

Comparaciones públicas y un guiño irónico

En un gesto crítico hacia Feijóo, Abascal recordó historias simbólicas de políticos que hicieron demostraciones públicas de confianza. Dijo que, si el presidente del PP quiere “bañarse en Palomares”, es decisión suya.

El comentario buscó enfatizar la diferencia entre actos simbólicos y decisiones fundadas en información técnica. Abascal defendió la prudencia como criterio político.

Propuestas concretas en caso de llegar al Gobierno

Además de la auditoría, el candidato detalló medidas organizativas y de control. Pretende cambiar procedimientos y reforzar requisitos técnicos.

Nombramientos por perfil técnico y méritos comprobables.

Transparencia en contratos y subcontratas.

Programas de formación obligatoria para el personal técnico.

Planes de inversión priorizados por riesgo y necesidad.

Abascal insistió en vigilar de cerca la contratación y en evitar colocaciones por afinidad política.

Reacción pública y alcance político del debate

La polémica se inserta en un momento de alto debate público sobre la seguridad de las infraestructuras. La posición de Abascal abre una grieta con el PP.

Analistas ven el intercambio como parte de la campaña y como una estrategia para diferenciar candidaturas. Para algunos, la apuesta por la prudencia busca captar a votantes preocupados por la seguridad.

Incidentes recientes que impulsan la demanda de inspecciones

Abascal citó episodios en distintos puntos de la red para justificar su exigencia de revisiones. Considera vital entender por qué se producen fallos antes de promover el uso masivo del ferrocarril.