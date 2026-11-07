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Pedro Sánchez ha celebrado en redes sociales el triunfo del Partido Demócrata en Estados Unidos y lo ha vinculado con la reciente victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El líder socialista ve en ambos resultados un freno al auge de la derecha radical y expresa confianza en que España seguirá esa tendencia en las próximas semanas.

Reacción oficial: mensaje político y electoral

El presidente y candidato socialista ha usado su cuenta pública para interpretar las urnas norteamericanas. Desde su perspectiva, los comicios muestran un rechazo a fórmulas que aumentan la desigualdad.

El presidente utiliza sus redes para interpretar resultados extranjeros durante la campaña.

Mensaje central: los votantes habrían optado por alternativas que protegen derechos y servicios.

los votantes habrían optado por alternativas que protegen derechos y servicios. Comparación internacional: Sánchez enlaza EE. UU. con Brasil como ejemplos recientes de cambio.

Sánchez enlaza EE. UU. con Brasil como ejemplos recientes de cambio. Contexto interno: lo escribe con la vista puesta en las elecciones españolas dentro de 25 días.

Críticas a lo que definió como propuestas regresivas

En su intervención pública, el jefe del Ejecutivo enumeró elementos que, a su juicio, motivaron el voto contrario a la derecha en el extranjero.

Temas que señaló

Políticas económicas que, según él, aumentan la pobreza.

Actitudes de odio y machismo en el debate público.

Negacionismo climático que pone en riesgo políticas verdes.

Privilegios de élites que alejan a la ciudadanía de la política.

Al subrayar estos puntos, Sánchez buscó proyectar su discurso hacia el electorado español. Su intención es mostrar que modelos alternativos tienen receptividad.

Vínculo con Brasil y el efecto Lula

La victoria de Lula en las presidenciales brasileñas sirvió al presidente español como ejemplo de recuperación del centroizquierda.

La victoria de Lula en Brasil citada por Sánchez como ejemplo regional.

Para Sánchez, el triunfo en Brasil confirma una tendencia regional.

Apunta a la capacidad de articular mayorías frente a opciones de corte autoritario.

Insiste en que esa dinámica puede replicarse en España.

Consecuencias para la derecha española

El presidente vinculó la derrota de alternativas extremas con la pérdida de impulso de formaciones conservadoras en España.

Actores aludidos

(Alberto Núñez) Feijóo: señalado como intentante de sumarse a una ola política que, según Sánchez, no prospera.

(Santiago) Abascal: identificado con el espacio de la derecha más dura.

Sánchez afirmó que esa “ola ultra” ha dejado de crecer y que empieza a desinflarse. Su lectura persigue desmontar el relato de avance de la extrema derecha.

Contexto electoral: la campaña y el calendario

Quedan menos de treinta días para los comicios generales en España. El socialista repite candidatura y utiliza cada resultado internacional como argumento de campaña.