© Aspirador friegasuelos 3 en 1: La Razón señala oferta de Lidl por 69,99 €

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Lidl pone en oferta un aspirador friegasuelos multifunción 3 en 1 por 69,99 € según un resumen de La Razón que recoge la promoción por el Día del Soltero.

El resumen de La Razón, incluido en el feed de noticias, describe el producto como un «aspirador friegasuelos multifunción 3 en 1» y cita el precio rebajado de 69,99 €; la pieza también afirma que «más del 80 % de los clientes recomienda» el modelo.

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La información proviene de un titular y sumario difundido en un feed de Google News que enlaza a la cobertura de La Razón; el mismo extracto reproduce la frase de un cliente: «Limpiar es más fácil y rápido que nunca». No se encontró una copia completa del artículo de La Razón abierta en este rastreo, por lo que el cuerpo del texto del periódico se cita a partir del sumario recuperado.

Si estás interesado en localizar la oferta en tiendas físicas, revisa la disponibilidad local de Lidl y los folletos de la cadena, porque las promociones de pequeño electrodoméstico de Lidl suelen variar por provincia y por entrega en tienda.

Contexto: Lidl comercializa periódicamente aspiradores y robots friegasuelos bajo distintas marcas y formatos —desde aspiradores 2 en 1 hasta robots con función de fregado— y las piezas informativas destacadas en los sumarios suelen aparecer vinculadas a campañas puntuales de la cadena.

Este resumen se basa en el titular y el sumario recuperados del feed de noticias que refiere la nota de La Razón; la pieza señala tanto el precio rebajado (69,99 €) como la estadística de recomendación de clientes y la cita de usuario que aparece en el sumario.

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