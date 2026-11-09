© Isabel Rodríguez: anuncia nuevas actuaciones de vivienda en Ciudad Real

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La ministra Isabel Rodríguez anuncia más actuaciones de vivienda en Ciudad Real y confirma que los fondos procedentes de la venta de parcelas del polígono Oretania seguirán disponibles para proyectos de vivienda.

En su intervención la ministra vinculó la continuidad de las inversiones en la provincia con la gestión de Casa 47, la nueva entidad estatal para ampliar el parque público de alquiler asequible.

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Rodríguez explicó que Casa 47 cerró recientemente la convocatoria en Ciudad Real y que la entidad ha recibido cuatro propuestas para la adquisición de inmuebles en la capital, según los datos de la convocatoria.

La ministra también detalló que parte de los recursos provendrán de la venta de parcelas en el polígono de Oretania y que esos fondos «seguirán disponibles para vivienda», una medida destinada a reforzar las actuaciones locales en promoción y adquisición de viviendas asequibles.

La decisión de Casa 47 de valorar ofertas en Ciudad Real se inscribe en el plan nacional que, según el Ministerio, incluye la licitación trimestral de nuevas promociones y la incorporación progresiva de activos al portal público del programa.

La noticia tendrá impacto local: la convocatoria de Casa 47 en la provincia usará los ingresos y los recursos disponibles para ampliar el parque público y ejecutar nuevas actuaciones, según lo señalado por la ministra.

Este artículo cubre el anuncio y la información oficial sobre la convocatoria de Casa 47 en Ciudad Real, incluida la recepción de cuatro ofertas y la disponibilidad de fondos procedentes de parcelas del polígono Oretania.

Sources

Google News (RSS) — titular del artículo y enlace de la nota agregada sobre el anuncio de Isabel Rodríguez y la convocatoria de Casa 47 en Ciudad Real.

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