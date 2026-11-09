© Princesa Leonor: bar de confianza en Getafe y nueva norma de seguridad

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La vida universitaria de Leonor incluye salidas con sus compañeros y un bar de confianza en Getafe, según la pieza titulada «La vida universitaria de Leonor: el bar de confianza para salir con los amigos y una nueva norma de seguridad» recogida en el agregador de noticias.

La revista que publicó las imágenes sitúa a la heredera en la terraza de un bar cercano al campus, identificado por varios medios como La Antigua en Getafe, donde habría compartido un rato distendido con otros estudiantes tras las clases, según reportes difundidos en octubre de 2026.

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Paralelamente, los medios que han cubierto su traslado a la Universidad Carlos III mencionan cambios en el dispositivo de seguridad del centro: una nota de septiembre de 2026 indica que la universidad renovó sus medidas de seguridad coincidiendo con la llegada de la princesa para proteger la actividad académica y la intimidad del alumnado.

Los reportes señalan que la nueva etapa combina la discreción de la estudiante con protocolos pensados para minimizar la intrusión: controles más visibles en accesos y normas que buscan evitar la difusión no autorizada de imágenes tomadas en el recinto, según las fuentes consultadas.

Las piezas consultadas subrayan que Leonor mantiene una agenda académica y social propia de una estudiante universitaria —clases, compañerismo y planes informales— al tiempo que su presencia exige ajustes logísticos y de seguridad por parte de la institución y de su equipo de protección.

En el campus, la combinación de edición fotográfica publicada por revistas de sociedad y comunicados informales sobre seguridad ha generado debate público sobre cómo conciliar la vida privada de estudiantes públicas con la transparencia informativa; comentaristas citados por algunos medios piden equilibrio entre la protección y la normalidad del día a día universitario.

Fuentes