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Patxi López puso este martes el gesto de Óscar Puente en el centro del debate político. Para el portavoz socialista en el Congreso, la renuncia del ministro de Transportes no fue solo un acto personal. Fue una muestra de responsabilidad que quiere diferenciar a su partido del resto del panorama político.

Por qué López elogió la dimisión de Óscar Puente

En su intervención, López explicó por qué defendió públicamente a Puente en la última sesión parlamentaria. Resumió su postura en tres ejes que, según él, definen la gestión del ministro durante la crisis del accidente en Urda (Toledo).

Presencia y actuación en el momento crítico

Puente estuvo desde el inicio en el puesto de mando de Atocha.

Coordinó las labores de rescate y recopiló información en tiempo real.

López subrayó que el ministro no se ausentó ni buscó evasión ante la emergencia.

Coordinación en el puesto de mando de emergencia durante la crisis en Atocha.

Transparencia y rendición de cuentas

El ministro informó puntualmente sobre la situación y sus decisiones.

Compareció en la Diputación Permanente por iniciativa propia.

“No hizo ningún ejercicio de escapismo”, destacó López, en contraste con otras reacciones políticas.

Medidas rápidas y dimisión

En seis días llevó al Consejo de Ministros un decreto con ayudas a las víctimas.

El paquete incluía medidas para reforzar la seguridad ferroviaria.

Tras adoptar esas medidas, presentó su dimisión, gesto que López calificó de elevada conducta ética.

Responsabilidad política: comparación directa con el PP

López aprovechó la defensa de Puente para plantear una pregunta incómoda para la oposición. Recordó casos del pasado donde, según él, la asunción de responsabilidades no se produjo.

López compara modelos de responsabilidad política frente al PP en el hemiciclo.

Citó el Prestige y la gestión del vertido.

Mencionó el accidente del YAK-42 y su tratamiento político.

Incluyó el accidente de Angrois, el metro de Valencia y las residencias de Madrid.

También aludió a la gestión de la DANA en Valencia.

Con ese repaso, lanzó una acusación implícita: no todos los dirigentes actúan igual. Para López, la dimisión de Puente sirve como ejemplo de un modelo distinto de responsabilidad pública.

El mensaje electoral: dos alternativas claras para el 29 de noviembre

El próximo 29 de noviembre, advirtió López, no se eligen solo papeletas. Se decide una senda política para los años siguientes. En su análisis plantea dos escenarios contrapuestos.

Un gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez.

Una coalición de retorno encabezada por Feijóo y apoyada por Abascal.

Para el dirigente socialista la elección es nítida: avanzar o retroceder. Según López, votar es elegir entre consolidar los avances o abrir la puerta a un periodo de retrocesos.

Un llamamiento a la responsabilidad del votante

López insistió en que la ciudadanía debe valorar actitudes como la de Puente. No solo se decide quién gobierna, sino qué modelo de responsabilidad pública se premia.