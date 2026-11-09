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Una broma viral en redes sociales desató una crisis diplomática y comercial entre el fútbol español y China. La reacción de las autoridades chinas ante unas declaraciones del delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, provocó la suspensión de emisiones de LaLiga en la televisión estatal y una cascada de cancelaciones publicitarias.

Suspensión de LaLiga en la televisión china y origen de la polémica

La cadena estatal CCTV interrumpió la retransmisión de partidos de LaLiga tras la difusión de unas declaraciones del futbolista francés. Mbappé se refirió a un meme donde su rostro aparecía superpuesto con el de Mao Zedong, y lo calificó en tono coloquial como un «dictador chino». El comentario, recogido por medios locales, encendió la sensibilidad pública en China.

CCTV interrumpió la retransmisión de LaLiga tras la polémica.

Medios oficiales y plataformas afines al Gobierno señalaron que las palabras del jugador habían lesionado los sentimientos nacionales. Como consecuencia, las emisiones y materiales promocionales con la presencia de Mbappé fueron suspendidos de forma inmediata.

Impacto en marcas y contratos: quién rompió vínculos

La reacción no se limitó a la televisión. Varias empresas chinas anunciaron la rescisión de contratos publicitarios con el delantero. Las compañías implicadas alegaron que no toleran actos que dañen los sentimientos del país.

Varias marcas chinas anunciaron la rescisión de contratos publicitarios.

Dongpeng Beverage Group : comunicó la cancelación de su acuerdo y señaló tolerancia cero ante comportamientos que hieran sentimientos nacionales.

: comunicó la cancelación de su acuerdo y señaló tolerancia cero ante comportamientos que hieran sentimientos nacionales. Mengniu y Milkground: anunciaron la terminación de campañas donde Mbappé aparecía como imagen o embajador.

Fuentes locales informaron que el veto podría ampliarse y poner en riesgo colaboraciones comerciales adicionales. También se indicó que los operadores audiovisuales y socios institucionales toman medidas coordinadas para eliminar la presencia del futbolista en sus plataformas.

LaLiga bajo presión: respuesta del presidente Javier Tebas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reaccionó públicamente y expresó su pesar por la controversia. En sus mensajes, defendió la relación histórica entre la competición española y China, y subrayó la necesidad de proteger esos lazos.

Tebas afirmó que no se puede permitir que una acción individual dañe la cooperación forjada durante años. La patronal anunció que está implementando medidas y que mantiene diálogo directo con socios chinos para contener el impacto.

Medidas anunciadas por LaLiga

Contactar a autoridades y operadores de medios en China.

Revisar contenidos y retirar material que incluya a Mbappé.

Buscar fórmulas para preservar la confianza con clubes y aficionados chinos.

Rectificación pública de Mbappé y tono de la disculpa

Ante la escalada, el futbolista emitió un comunicado en el que reconoce que su comentario fue desafortunado. Mbappé dijo comprender ahora que su reacción había ofendido a muchas personas dentro y fuera de China.

En el texto, el jugador mostraba arrepentimiento y pidió perdón al pueblo chino. Sus palabras buscaron apagar el malestar y evitar que la polémica afecte a su carrera y a las entidades vinculadas.

Qué puede pasar ahora: escenarios y reputación

Analistas y responsables de patrocinio contemplan distintos escenarios. Entre las posibilidades figuran:

Extensión del veto mediático sobre contenido relacionado con el jugador. Ruptura definitiva de acuerdos comerciales en China. Negociaciones discretas entre LaLiga, clubes y autoridades para restaurar la colaboración.

La crisis deja en evidencia la fragilidad de las alianzas deportivas ante temas sensibles. La gestión de la comunicación y las respuestas institucionales marcarán el alcance real del daño.

Reacciones públicas y repercusión internacional

La polémica trascendió rápidamente a redes y medios globales. Observadores destacan cómo un comentario personal puede provocar consecuencias comerciales y diplomáticas.