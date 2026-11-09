© Molinillo SilverCrest: 8 € en Lidl

Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Lidl pone a la venta un molinillo de café SilverCrest por 8 € que, según las informaciones disponibles, llega como oferta en su bazar para los amantes del café.

El producto aparece listado en los resúmenes de noticias sobre ofertas de supermercados, que anuncian el molinillo SilverCrest a precio reducido en las secciones de bazar de Lidl.

Te puede interesar

Según las descripciones públicas del modelo SilverCrest SKME (citadas en las notas de producto y cobertura de ofertas), el molinillo ofrece 180 W de potencia y un recipiente para granos de aproximadamente 70 g, suficiente para preparar entre ocho y nueve tazas de café molido por tanda.

El lanzamiento forma parte de la rotación habitual de electrodomésticos SilverCrest que Lidl oferta en semanas concretas, una estrategia que ya ha incluido previamente tostadoras, espumadores y jarras térmicas en su catálogo de bazar.

Si buscas más accesorios de la misma gama, Lidl también ha anunciado esta temporada otros artículos SilverCrest en la sección de bazar, como una jarra térmica que ha aparecido en coberturas locales.

Qué incluye y cómo se usa

Las fichas técnicas del modelo SKME que se citan en las coberturas indican que incorpora cuchillas de acero inoxidable y una tapa transparente para controlar el grado de molienda.

Los reportes sobre ventas anteriores del mismo modelo señalan que el aparato funciona con un solo botón y que ofrece varios niveles de molienda que van de fino a grueso, pensados para cafetera de filtro, moka o prensa francesa.

Si te interesa comprarlo, las piezas de bazar de Lidl suelen venderse por tiempo limitado y sin reposición inmediata; quienes han seguido estas ofertas recomiendan comprobar disponibilidad en la web de Lidl o en la tienda física más cercana.

Sources