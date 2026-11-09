TCL 65RM7L: en Carrefour por 999 € (antes 1.199 €)

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TCL 65RM7L: en Carrefour por 999 € (antes 1.199 €)
© TCL 65RM7L: en Carrefour por 999 € (antes 1.199 €)

Carrefour ha reducido el precio de la TCL 65RM7L a 999 € (antes 1.199 €), según la nota publicada en el feed de Xataka sobre ofertas en supermercados.

El modelo descrito en la fuente es la TCL 65RM7L, una Smart TV de 65 pulgadas con panel MiniLED RGB y resolución 4K que ahora figura a 999 € en la oferta citada.

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La ficha referida en el mismo reporte indica que la 65RM7L monta una retroiluminación MiniLED con unas 1.344 zonas de color preciso y brillo de hasta 2.000 nits, y que incorpora Google TV como sistema operativo.

Close-up of a flat-panel TV screen showing vibrant abstract color blocks, no logos or text visible

La nota también menciona el sistema de sonido integrado: un sistema Hi‑Fi Onkyo 2.1 que acompaña al televisor. Esos detalles son los que destaca el artículo enlazado como motivo de la rebaja en Carrefour.

Si buscas contextos de televisor MiniLED en oferta, Carrefour ya colocó modelos similares en promociones anteriores y la categoría de televisores MiniLED ha sido habitual en las campañas de outlet de supermercados este año.

Para comprobar disponibilidad y condiciones de envío o garantía te recomendamos consultar la tienda de Carrefour directamente desde la oferta; la información de precio y especificaciones aquí citada procede del resumen de Xataka en el feed enlazado.

Sources

Enlace relacionado: Samsung TU85M80HAU: 85 MiniLED a 1399 € en Carrefour y Ultra alta definición: 4K y 8K en televisión y streaming ofrecen contexto sobre ofertas y tecnologías comparables.

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