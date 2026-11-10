© Princesa Leonor: almuerzo íntimo en familia por su 21 cumpleaños en Madrid

Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

La princesa Leonor celebró su 21 cumpleaños el 31 de octubre de 2026 con un almuerzo íntimo en Madrid, según la información difundida sobre la celebración familiar.

Según la pieza recopilada por la prensa, la joven heredera disfrutó de una comida privada en el entorno familiar, lejos de los grandes actos públicos y sin ceremonia oficial en torno al día, con la presencia de sus padres y su hermana.

Te puede interesar

Fuentes citadas por los medios describen la celebración como discreta y en un ambiente reservado, en el que también habrían estado presentes las dos abuelas, en consonancia con las costumbres de la Casa Real de mantener los aniversarios personales en formato familiar.

Leonor cumple 21 años en una etapa en la que compagina su condición de heredera con su vida universitaria en Madrid, y la cobertura pública del cumpleaños subrayó precisamente la elección por la intimidad por delante del protagonismo mediático.

Qué se sabe y qué queda por confirmar

Los reportes indican que el almuerzo tuvo lugar en un espacio privado de Madrid y que la celebración fue reducida; sin embargo, los detalles sobre invitados exactos y el menú no han sido difundidos por la Casa Real.

La Casa Real suele limitar la difusión de imágenes y datos de actos privados, por lo que los medios han publicado descripciones generales sin material oficial que aporte fotografías del encuentro.

Sources