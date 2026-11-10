© Samsung TU65M80HAU 65": rebaja a 499 € en Carrefour

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Carrefour ya ofrece una Smart TV MiniLED de 65 pulgadas por 499 €: la promoción que citan distintas coberturas señala el modelo Samsung TU65M73HAU dentro de sus descuentos de otoño, según los resúmenes disponibles.

La oferta aparece en listados de Carrefour que muestran la «Smart TV MiniLED 65″ Samsung TU65M73HAU» rebajada desde precios anteriores alrededor de 769 € hasta 499 €, con condiciones de envío y recogida indicadas en la ficha comercial, según la cobertura recopilada.

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El movimiento forma parte de una tanda de promociones en televisores que incluye modelos de gran formato: por ejemplo, Carrefour listó recientemente una MiniLED Samsung de 85″ a 1.399 € en su folleto de ofertas y también modelos de otras marcas en rebaja, lo que apunta a una campaña amplia de precios bajos antes del Black Friday.

Qué debes saber: la ficha del 65″ cita características propias de la gama MiniLED —panel 4K, capacidades de procesado de imagen y sistemas de sonido básicos— que resultan atractivas en salones luminosos porque la retroiluminación por zonas mejora el control del brillo frente a un panel LED convencional.

Si quieres comparar otras ofertas en Carrefour, la tienda también ha listado una TCL 65RM7L MiniLED por 999 € (antes 1.199 €) y una Samsung TU85M80HAU de 85″ en su resumen de descuentos, según las notas de oferta publicadas en los resúmenes que hemos consultado.

Antes de comprar conviene comprobar la disponibilidad exacta en la web de Carrefour, las condiciones de envío o recogida y la garantía del vendedor, ya que las fichas comerciales y los folletos de la promoción pueden variar por tienda y por día.

En este texto hemos usado la cobertura de resumen de ofertas y recopilaciones de prensa para confirmar precios y modelos; más abajo están las fuentes consultadas con lo que aportó cada una.

Sources