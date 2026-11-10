Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

Hace 29 años llegó a los cines de Estados Unidos una película que mezclaba ciencia ficción, acción y provocación visual. Con el paso del tiempo, la recepción de Starship Troopers cambió más de una vez: de fracaso comercial y blanco de críticas furibundas, a obra debatida y reivindicada por críticos y espectadores.

Origen del proyecto: del cine independiente al respaldo de un gran estudio

El proyecto no nació como una adaptación fiel. Sus impulsores aprovecharon la novela de Robert A. Heinlein para garantizar financiación. El guion original se reescribió varias veces hasta alejarse del texto literario.

Producción independiente que buscó apoyo financiero.

Modificaciones del guion para que encajara con la visión del director.

Presupuesto final: 110 millones de dólares, destinado en gran parte a efectos visuales.

Paul Verhoeven: intención satírica y cambios radicales

El realizador holandés se distanció del libro y trabajó mano a mano con el guionista para redirigir la película. Su objetivo fue crear una pieza que funcionara como crítica social.

Verhoeven redirigió el guion hacia una lectura satírica durante el rodaje.

Verhoeven buscó referenciar material propagandístico histórico para subrayar la ironía. Quiso que el público se cuestionara a los personajes y al mensaje que transmitían.

Actores y enfoque en el rodaje

La mayoría del reparto abordó el proyecto como un filme de acción convencional. Con el tiempo, algunos intérpretes admitieron no haber percibido la intención crítica durante el rodaje.

Casper Van Dien y Denise Richards formaron parte del reparto principal.

Algunos actores pensaban que era una película de aventuras bélicas.

Estreno, cifras y caída en taquilla

El estreno en Estados Unidos fue potente, con una apertura notable para su distribuidora. Sin embargo, la reacción del público se enfrió rápidamente y los ingresos globales no cubrieron las expectativas.

El estreno tuvo una apertura fuerte pero la recaudación global quedó por debajo de expectativas.

Recaudación mundial aproximada: 121 millones de dólares .

. Taquilla en España: alrededor de 2,3 millones de euros .

. La película tuvo pérdidas económicas para el estudio.

Controversia crítica: acusaciones y malentendidos

Una parte de la prensa atacó a la película por aparentes mensajes pro‑militaristas. Algunos análisis la acusaron de idealizar el fascismo, mientras que otros señalaron la intención satírica del filme.

El choque entre la estética propagandística y la interpretación literal provocó una avalancha de reseñas negativas. Esto influyó en la percepción pública y en el boca a boca.

Elementos que avivaron la polémica

Imágenes inspiradas en documentales propagandísticos históricos.

Uniformes y símbolos que algunos identificaron con regímenes totalitarios.

Promoción confusa en algunos territorios, que vendió la película como mera acción.

Postproducción, efectos y tiempo de montaje

La postproducción fue extensa. Los efectos digitales y de maquilla requirieron casi un año de trabajo adicional, lo que elevó costes y expectativas.

El resultado visual fue ambicioso para la época, pero no logró impedir que la polémica eclipsara la factura técnica.

Secuelas, derivados y el legado tardío

La decepción en taquilla paralizó la secuela que Verhoeven imaginó. Aun así, la franquicia continuó en otras formas.

Serie animada: Roughnecks: Starship Troopers Chronicles.

Varias secuelas directas a vídeo, algunas animadas y otras en imagen real.

Última entrega conocida estrenada en 2017.

Reevaluación crítica y lugar en la ciencia ficción noventera

Con los años, la película ha sido reinterpretada por muchos analistas. Hoy se la discute tanto por su lectura política como por su audacia estética.

Para varios especialistas, Starship Troopers figura entre las mejores muestras de ciencia ficción de los años 90, aunque su recorrido dentro y fuera de Hollywood fue desigual.

El camino posterior de Verhoeven

Tras este filme, el director firmó otra producción en Hollywood antes de regresar a Europa. Allí su obra ha recibido una valoración crítica diferente.