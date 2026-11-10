© Apple Watch Series 11: seguimiento de precios y ofertas para el Black Friday

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El Apple Watch Series 11 baja de precio antes del Black Friday: PcComponentes tiene la versión de 46 mm GPS+Cellular por 489 € según Applesfera, una oferta sobre la que merece la pena fijarse.

La promoción afecta al Apple Watch Series 11 en su configuración de 46 mm con conectividad GPS + Cellular, que Applesfera recoge a 489,00 € en PcComponentes; esa nota señala además que en Back Market hay unidades reacondicionadas desde 375,00 €.

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El Apple Watch Series 11 baja de precio antes del Black Friday y la pieza de Applesfera detalla características del reloj que ayudan a valorar la oferta: pantalla con brillo máximo de 2.000 nits, función de pantalla siempre activa y resistencia al agua y al polvo.

Applesfera también apunta datos de autonomía y carga: la batería ronda las 24 horas de uso estándar y la carga rápida promete hasta ocho horas de uso tras 15 minutos de carga, información útil si comparas configuraciones antes de comprar.

Si buscas alternativas, el texto menciona al Apple Watch SE 3 como opción más económica dentro del ecosistema Apple; nuestro análisis del SE 3 ha mostrado que suele ser la elección con mejor relación calidad-precio para quien prioriza presupuesto sobre funciones avanzadas.

Recuerda que los precios pueden variar rápidamente en fechas de ofertas como el Black Friday y que la cifra de 489 € hace referencia a la oferta recogida por Applesfera para PcComponentes en el momento de la publicación.

Si te interesa comparar chollos y otras ofertas en electrónica, en nuestra cobertura semanal recopilamos gangas de móviles y accesorios que suelen coincidir con estas rebajas.

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