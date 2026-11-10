Apple Watch Series 11: seguimiento de precios y ofertas para el Black Friday

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Apple Watch Series 11: seguimiento de precios y ofertas para el Black Friday
© Apple Watch Series 11: seguimiento de precios y ofertas para el Black Friday

El Apple Watch Series 11 baja de precio antes del Black Friday: PcComponentes tiene la versión de 46 mm GPS+Cellular por 489 € según Applesfera, una oferta sobre la que merece la pena fijarse.

La promoción afecta al Apple Watch Series 11 en su configuración de 46 mm con conectividad GPS + Cellular, que Applesfera recoge a 489,00 € en PcComponentes; esa nota señala además que en Back Market hay unidades reacondicionadas desde 375,00 €.

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El Apple Watch Series 11 baja de precio antes del Black Friday y la pieza de Applesfera detalla características del reloj que ayudan a valorar la oferta: pantalla con brillo máximo de 2.000 nits, función de pantalla siempre activa y resistencia al agua y al polvo.

Applesfera también apunta datos de autonomía y carga: la batería ronda las 24 horas de uso estándar y la carga rápida promete hasta ocho horas de uso tras 15 minutos de carga, información útil si comparas configuraciones antes de comprar.

Close-up of an anonymous wrist with a glowing unbranded smartwatch showing a bright display outdoors

Si buscas alternativas, el texto menciona al Apple Watch SE 3 como opción más económica dentro del ecosistema Apple; nuestro análisis del SE 3 ha mostrado que suele ser la elección con mejor relación calidad-precio para quien prioriza presupuesto sobre funciones avanzadas.

Recuerda que los precios pueden variar rápidamente en fechas de ofertas como el Black Friday y que la cifra de 489 € hace referencia a la oferta recogida por Applesfera para PcComponentes en el momento de la publicación.

Si te interesa comparar chollos y otras ofertas en electrónica, en nuestra cobertura semanal recopilamos gangas de móviles y accesorios que suelen coincidir con estas rebajas.

Sources

  • Applesfera — precio en PcComponentes (489,00 €), referencia a reacondicionados en Back Market (375,00 €) y especificaciones del Series 11.
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