Lidl: maleta rígida Esmara 86 L a 39,99 €

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Lidl: maleta rígida Esmara 86 L a 39,99 €
© Lidl: maleta rígida Esmara 86 L a 39,99 €

Mañana Lidl arrasa con la maleta de gran capacidad más barata del mercado: el trolley rígido Esmara de 86 litros se anuncia a 39,99 € para el bazar, según La Manzana Mordida.

La oferta sitúa la maleta Esmara L (86 L) como una opción de gran volumen por 39,99 €, una rebaja desde los 42,99 € que aparecía en la etiqueta, según la misma publicación.

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La ficha técnica recuperada por La Manzana Mordida describe la carcasa como rígida, fabricada en ABS resistente a golpes y arañazos, y detalla que el trolley monta cuatro ruedas dobles de 360º y un cierre de combinación integrado para mayor seguridad en los viajes.

Large hardcase suitcase on a plain studio floor, closed with visible telescopic handle and four double spinner wheels, no brand or text

El artículo se coloca en la sección de bazar de Lidl, donde la cadena rota artículos de hogar, deporte y viaje con descuentos semanales; La Manzana Mordida contrasta el precio actual con la etiqueta anterior y recomienda comprobar medidas y peso en la web de Lidl antes de comprar.

Open suitcase showing an empty 86L interior with straps and divider, neutral background, no logos

El texto advierte que la ficha no especifica el peso en vacío ni las medidas exteriores, detalles prácticos para quien viaje en avión o necesite guardar la maleta en espacios reducidos.

Si buscas hacerte con ella, la publicación apunta que la disponibilidad depende del stock en tienda y que Lidl no ha confirmado una fecha de fin de campaña para este modelo; la unidad permanecerá a 39,99 € «mientras haya existencias», según La Manzana Mordida.

Mañana Lidl arrasa con la maleta de gran capacidad más barata del mercado y, por la rotación del bazar, conviene revisar el stock en tu tienda habitual antes de desplazarte.

Sources

  • La Manzana Mordida — precio rebajado a 39,99 €, capacidad 86 L y descripción de carcasa ABS, ruedas dobles y cierre de combinación.
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