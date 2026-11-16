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Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han fijado una postura común sobre la futura Política Agrícola Común para 2028-2034. El acuerdo marca el inicio de las negociaciones formales con el Parlamento. Sin embargo, quedan por resolver las partidas financieras y los límites a las subvenciones, aspectos que condicionarán el alcance final de la reforma.

Qué implica la nueva postura del Consejo sobre la PAC 2028-2034

La posición acordada por los Veintisiete es parcial. Establece principios y reglas básicas, pero deja fuera los elementos presupuestarios. Esos capítulos se decidirán dentro del paquete de próximas cuentas comunitarias.

El texto aprobado busca dotar a cada país de más margen para adaptar las ayudas. El objetivo es que los Estados miembro diseñen apoyos acordes a su realidad agraria.

Aspectos clave incluidos desde ya

Obligatoriedad de definir quién es agricultor en activo en cada país.

en cada país. Revisión de los pagos vinculados a la superficie para mejorar la eficacia.

Opciones para introducir mecanismos redistributivos entre beneficiarios.

Reforma de fondos: hacia un marco único y qué significa

La Comisión Europea propone reorganizar los fondos a partir de 2028. La idea es integrar recursos de agricultura, cohesión y otras políticas en planes nacionales y regionales.

Propuesta de un marco financiero único que integra fondos agrícolas y de cohesión.

Este cambio implicaría dejar atrás la actual estructura de dos pilares, que separa las ayudas directas del desarrollo rural. En su lugar, se plantea un marco financiero único.

Consecuencias prácticas

Mayor flexibilidad para reasignar fondos entre prioridades.

Necesidad de coordinar objetivos agrícolas con políticas regionales.

Decisiones presupuestarias aún pendientes en el marco de los nuevos presupuestos.

Apoyo a explotaciones pequeñas y al relevo generacional

Uno de los ejes del acuerdo es orientar mejor las subvenciones hacia las explotaciones de menor tamaño y hacia las incorporaciones jóvenes.

Medidas previstas para apoyar el relevo generacional y pequeñas explotaciones.

Mecanismos previstos

Redistribución de pagos para que las ayudas sean más equitativas .

. Obligación para los Estados de definir criterios de agricultor activo.

Planes específicos para facilitar la entrada de jóvenes al campo.

Medidas de apoyo a los jóvenes

Mayores ayudas iniciales para jóvenes agricultores.

Subvenciones para inversiones de arranque en la explotación.

Acceso a formación técnica y servicios de asesoramiento.

Las reglas sobre topes de ayuda y la reducción gradual de subvenciones altas se abordarán más adelante. Estas decisiones dependerán del proceso presupuestario europeo.

Biodiversidad, recursos naturales y exigencias medioambientales

La reforma mantiene requisitos ambientales para acceder a fondos. También propone incentivos para prácticas que protejan la biodiversidad.

Flexibilidad nacional

Los Estados podrán adaptar las exigencias a su realidad ecológica. Aun así, habrá condiciones comunes para garantizar la coherencia europea.

Instrumentos para la sostenibilidad

Incentivos a prácticas agrícolas que mejoren la biodiversidad.

Financiación para inversiones que reduzcan emisiones y adapten el sector al clima.

Apoyo a proyectos de conservación de suelos y agua.

Gestión de riesgos y medidas de respuesta ante crisis

El texto otorga mayor peso a la gestión de riesgos ligados al clima, a las plagas y a la volatilidad de los mercados.

Herramientas contempladas

Co financiación de seguros agrarios contra daños y pérdidas.

contra daños y pérdidas. Inversiones para mitigar los efectos del cambio climático.

Pagos de emergencia temporales en caso de catástrofe natural.

Además, los gobiernos podrán ofrecer servicios de sustitución para cubrir bajas laborales. Con ello se persigue mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar en las explotaciones.

Diversificación rural, digitalización y desarrollo local

Los ministros han respaldado la continuidad de ayudas para proyectos que diversifiquen la economía rural. El objetivo es dinamizar territorios con dificultades.

Financiación para agroturismo y pequeñas empresas rurales.

Apoyo a la innovación y a la digitalización del sector.

Promoción de iniciativas locales que generen empleo y valor añadido.

Estas medidas buscan que las zonas rurales no dependan solo de la producción agrícola. También buscan fomentar nuevas fuentes de ingresos.