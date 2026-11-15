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El conflicto por la acampada en la Puerta del Sol escaló hoy hasta el terreno judicial. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, anunció que el Ayuntamiento presentará una querella penal contra el ya dimitido delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que responsabiliza por la inacción que permitió la instalación en el espacio público.

Qué anunció el Ayuntamiento y cuándo se dará el paso judicial

Almeida dejó claro que la vía penal se activará solo tras agotar el trámite administrativo vigente. El Consistorio reclama esperar al vencimiento del plazo del requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno.

El Ayuntamiento insiste en agotar el trámite administrativo antes de ir a la vía penal.

El Ayuntamiento sostiene que ha impuesto más de 200 sanciones relacionadas con la ocupación.

Se han comunicado problemas de higiene, salubridad, seguridad y emergencias en la zona.

Si no se levanta la acampada, el Consistorio anuncia que interpondrá acciones penales.

Según la versión municipal, el requerimiento fue formalizado y ahora es necesario respetar los plazos legales. Solo entonces se dará traslado a la Fiscalía para iniciar la querella.

Argumentos del alcalde: inacción y responsabilidad

Martínez‑Almeida calificó la actitud del exdelegado como una falta de respuesta que, a su juicio, encaja en el tipo penal por permitir que se ocupara el espacio público.

El alcalde insistió en que lo sucedido en Sol no puede considerarse una protesta pacífica, tras señalar episodios concretos que, según él, demuestran un riesgo para la seguridad ciudadana. Hizo hincapié en la existencia de una agresión sexual denunciada en el entorno de la acampada, y reprochó a la oposición no condenarla con firmeza.

Reacciones políticas en el Pleno de Cibeles

Vox y su estrategia: acusaciones hacia el Gobierno

La concejala de Vox, Arantxa Cabello, pidió mano dura y afirmó que la acampada iba a servir de plataforma electoral al presidente Pedro Sánchez. Para Vox, la dimisión de Martín forma parte de una maniobra para blindar al ejecutivo central.

La edil también recordó que su grupo ha presentado una querella exigiendo responsabilidades. Desde su bancada, se exigió que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas legales a su alcance.

Más Madrid y PSOE: críticas cruzadas

El intercambio entre Almeida y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, fue tenso. El alcalde le reprochó no haber escuchado una condena explícita por la agresión denunciada en Sol.

Por su parte, la ministra socialista Reyes Maroto defendió la actuación del Gobierno y describió la acampada como de carácter pacífico en su valoración pública. Maroto añadió que, en su opinión, Martín fue un delegado eficaz. Así lo señaló en el Pleno al responder a las críticas municipales.

Medidas que dice haber tomado el Ayuntamiento

El equipo municipal enumeró las actuaciones para contener los efectos de la ocupación. Entre ellas figuran:

El Consistorio destaca multas y actuaciones para contener los efectos de la acampada.

Multas y sanciones administrativas por distintos incumplimientos. Requerimientos formales dirigidos a la Delegación del Gobierno. Denuncias públicas sobre las condiciones de higiene y seguridad.

Desde Cibeles aseguran que todas las acciones se han ajustado al ordenamiento jurídico y que la posibilidad penal solo se materializará si cesa la inacción desde instancias competentes.

La postura de Almeida sobre el desalojo y su crítica a Martín

El alcalde afirmó estar dispuesto a liderar un desalojo si su administración tuviera potestad para ordenar la intervención policial. Ese gesto subrayó su frustración por las limitaciones competenciales.

En sus palabras, Martín habría actuado como un «comisario político» alineado con el Ejecutivo central y se fue de la Delegación por motivos personales relacionados con no figurar en las listas electorales. Almeida cuestionó la profesionalidad de quien dirigía la representación del Gobierno en la capital.

Escenario jurídico y político abierto

Con la dimisión de Martín y el anuncio de la querella, la disputa ha pasado del ámbito administrativo al judicial y al mediático. Las próximas semanas serán clave para ver si el requerimiento municipal produce efectos o si la vía penal avanza.

Mientras tanto, la tensión entre formaciones políticas se mantiene, con voces que piden acciones inmediatas y otras que reclaman prudencia institucional.