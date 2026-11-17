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La posibilidad de ver de nuevo a John Constantine en pantalla no ha desaparecido. Tras años de intentos frustrados, su director insiste en que el proyecto sigue vivo y que ahora hay una nueva oportunidad para hacerlo realidad.

Francis Lawrence: dos décadas persiguiendo la secuela de Constantine

El cineasta Francis Lawrence dice que lleva casi veinte años intentando concretar Constantine 2. Afirma contar con un guion y con la intención de rodar la película en cuanto se desbloqueen los permisos necesarios.

Francis Lawrence asegura llevar años intentando concretar la secuela.

Según Lawrence, los obstáculos no han sido creativos, sino administrativos y corporativos. Ha repetido que el equipo está listo y que la resistencia vino de las decisiones dentro de los estudios.

Quiénes apoyan la secuela y qué papel desempeñan

Varios nombres vinculados al primer film siguen interesados en retomar el proyecto. Entre ellos destacan:

Keanu Reeves , dispuesto a volver como protagonista y colaborando en ideas de guion.

, dispuesto a volver como protagonista y colaborando en ideas de guion. J.J. Abrams , mencionado como uno de los productores abiertos al regreso.

, mencionado como uno de los productores abiertos al regreso. Akiva Goldsman y otros creativos que han mostrado disposición a participar.

Lawrence subraya que el entusiasmo artístico existe, pero que el acuerdo final depende de las compañías que poseen los derechos.

El cambio en la cúpula de DC Studios y la nueva ventana de oportunidad

La salida de James Gunn y Peter Safran del liderazgo de DC Studios ha reconfigurado el panorama. Para Lawrence, este movimiento podría abrir una puerta que antes estaba cerrada.

El director considera que, con nuevos responsables en DC, hay más posibilidades de negociar y reactivar proyectos aparcados.

Estudios y derechos: el verdadero escollo

La factibilidad de la secuela no solo pasa por deseos creativos. En juego están contratos y acuerdos con grandes estudios.

Los acuerdos de derechos y contratos son el principal obstáculo para la secuela.

Paramount y Warner deben ponerse de acuerdo sobre cómo y quién produce la película.

y deben ponerse de acuerdo sobre cómo y quién produce la película. Los cambios en la estrategia del universo DC afectan la prioridad de proyectos independientes.

Negociaciones de propiedad intelectual y calendarios de rodaje complican el camino.

Qué dijo James Gunn y qué esperar a corto plazo

En 2025, Gunn admitió haber discutido la posibilidad de una secuela con Reeves. Señaló que la idea podía encajar en un universo compartido o como película autónoma.

No obstante, Gunn aclaró que no existía un guion definitivo y que cualquier avance requeriría tiempo y acuerdos con los estudios. Esa misma cautela se mantiene hoy, aunque hay más optimismo por los cambios recientes.

Pasos pendientes para que Constantine regrese

Acordar derechos y financiación entre Paramount y Warner. Definir si la cinta forma parte del nuevo universo DC o será independiente. Fijar calendario con el reparto y el equipo creativo. Poner en marcha el rodaje una vez resueltos los asuntos contractuales.

La posición de los implicados: persistencia y paciencia

Francis Lawrence insiste en que no es una cuestión de falta de voluntad entre los creativos. El propio Reeves sigue interesado en el proyecto y ha colaborado en varias ideas de guion.

El director reconoce que han surgiendo muchas trabas en el camino, pero mantiene la esperanza de que, con nuevas cabezas en DC, las conversaciones puedan avanzar.