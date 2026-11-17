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LA UNIÓ exige a Aldi y Lidl que retiren sus ofertas de naranjas tras detectar promociones que colocan el kilo a 0,95 euros, según un aviso recogido en Google News.

La petición, difundida vía un agregador de noticias, sitúa a LA UNIÓ como la organización que reclama a las cadenas la retirada de esas ofertas que, a su juicio, dañan al sector citrícola valenciano.

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Representantes de LA UNIÓ han pedido a los distribuidores que eliminen las promociones y reclaman medidas que garanticen precios que cubran los costes de producción, una línea de protesta que la organización mantiene desde campañas previas contra bajadas de precio agresivas en fruta.

La polémica no es nueva: organizaciones agrarias han denunciado anteriormente ofertas de cadenas que fijaron el precio en torno a 0,95 €/kg y llevaron quejas ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), según cobertura sobre el conflicto del sector citrícola.

Las cadenas implicadas todavía no han emitido un comunicado oficial en la pieza recogida por el agregador; en casos previos, supermercados españoles han respondido con aclaraciones o cambios en los folletos tras denuncias públicas.

LA UNIÓ ha venido reclamando desde hace años medidas que eviten que los precios en el lineal queden por debajo del coste de producción y que protejan la rentabilidad de los citricultores valencianos.

El artículo explica el reclamo y resume el contexto de denuncias anteriores; los lectores interesados en las ofertas de ambas cadenas pueden consultar sus folletos semanales para comprobar precios y vigencias.

Sources