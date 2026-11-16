Carrefour: oferta en aceite de oliva virgen extra

El original titular «Carrefour sorprende y ofrece un 70% de descuento en aceite de oliva virgen extra – El Món» figura en el feed de Google News que recoge la noticia, y coloca el foco en una oferta de Carrefour sobre aceite de oliva virgen extra.
La noticia que circula bajo el encabezado «Carrefour sorprende y ofrece un 70% de descuento en aceite de oliva virgen extra – El Món» aparece en el resumen de Google News según el registro del sumario recogido por el generador de titulares de ofertas de supermercados.
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En paralelo, un repaso de precios publicado el 13 de noviembre de 2026 sitúa el rango de precios del aceite de oliva virgen extra en supermercados entre 2,80 € y 50,20 €, una horquilla que refleja formatos y marcas distintas y que aparece en la recopilación publicada por Noticias de Almería.
El listado de 13/11/2026 también cita valores en origen distintos a los de estantería: el boletín POOLRED reproducido por AgroCLM situó el precio medio en origen en 3,70 €/kg y el aceite lampante a 3,21 €/kg, según la misma nota.
En ausencia de un comunicado oficial de Carrefour abierto en esta sesión de verificación que confirme el porcentaje exacto o los productos incluidos, no es posible verificar de forma independiente que la oferta alcance ese 70% sobre un artículo concreto; la pieza original enlazada por Google News es la fuente que atribuye la cifra en su titular.
Para comparar precios y promociones en tienda, consulte la recopilación de precios al 13/11/2026, que lista la horquilla de 2,80 € a 50,20 € y distingue los precios al por menor de los valores en origen —un contraste habitual entre coste de mercado y precio en lineal por formato y margen comercial.
Este artículo cita el titular publicado en Google News y el resumen de precios local para ofrecer contexto sobre cómo encajan las promociones anunciadas dentro de la gama de precios actual en supermercados.
Sources
- Google News (feed) — titular: «Carrefour sorprende y ofrece un 70% de descuento en aceite de oliva virgen extra – El Món» (sumario del agregador).
- Noticias de Almería — resumen de precios al 13/11/2026: horquilla en supermercados 2,80 €–50,20 €; datos de POOLRED/AgroCLM: precio medio en origen 3,70 €/kg y lampante 3,21 €/kg.
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