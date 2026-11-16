Carrefour: oferta en aceite de oliva virgen extra

Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

El original titular «Carrefour sorprende y ofrece un 70% de descuento en aceite de oliva virgen extra – El Món» figura en el feed de Google News que recoge la noticia, y coloca el foco en una oferta de Carrefour sobre aceite de oliva virgen extra.

La noticia que circula bajo el encabezado «Carrefour sorprende y ofrece un 70% de descuento en aceite de oliva virgen extra – El Món» aparece en el resumen de Google News según el registro del sumario recogido por el generador de titulares de ofertas de supermercados.

Te puede interesar

En paralelo, un repaso de precios publicado el 13 de noviembre de 2026 sitúa el rango de precios del aceite de oliva virgen extra en supermercados entre 2,80 € y 50,20 €, una horquilla que refleja formatos y marcas distintas y que aparece en la recopilación publicada por Noticias de Almería.

El listado de 13/11/2026 también cita valores en origen distintos a los de estantería: el boletín POOLRED reproducido por AgroCLM situó el precio medio en origen en 3,70 €/kg y el aceite lampante a 3,21 €/kg, según la misma nota.

En ausencia de un comunicado oficial de Carrefour abierto en esta sesión de verificación que confirme el porcentaje exacto o los productos incluidos, no es posible verificar de forma independiente que la oferta alcance ese 70% sobre un artículo concreto; la pieza original enlazada por Google News es la fuente que atribuye la cifra en su titular.

Para comparar precios y promociones en tienda, consulte la recopilación de precios al 13/11/2026, que lista la horquilla de 2,80 € a 50,20 € y distingue los precios al por menor de los valores en origen —un contraste habitual entre coste de mercado y precio en lineal por formato y margen comercial.

Este artículo cita el titular publicado en Google News y el resumen de precios local para ofrecer contexto sobre cómo encajan las promociones anunciadas dentro de la gama de precios actual en supermercados.

Sources