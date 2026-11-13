© Mercadona: paté Hacendado 160 g a 3,00 € en Tallin (18,75 €/kg)

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Un puesto en un mercado de Tallin vende productos Hacendado, incluido un paté de 160 g marcado a 3,00 € (18,75 €/kg), según la pieza recogida por Google News sobre la nota de Diario AS y vinculado en la noticia original.

La publicación cita imágenes del puesto en Estonia que muestran etiquetas con precios que, en algunos casos, triplican las referencias habituales en España: el paté Hacendado de 160 g aparece a 3,00 €, frente a referencias de venta en España más baratas.

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En la propia reseña recogida por el flujo de Google News se menciona que otras tarrinas de paté Hacendado de 160 g se venden en España por 1,10 € en referencias consultadas, lo que explica la comparación que circula en redes sobre “precios al triple”.

El fenómeno no es nuevo: desde 2025 varios vídeos y fotos en redes vienen mostrando puestos en Tallin y otros mercados bálticos que ofrecen productos españoles de marca blanca —Hacendado— a precios sensiblemente superiores por ser artículos importados y vendidos por comerciantes locales como productos gourmet o de nicho.

¿Por qué ocurre esto? Los reportes y publicaciones locales consultadas atribuyen la diferencia al carácter importado del producto, a costes logísticos y al margen que aplica el vendedor local al colocarlo en un puesto de mercado, donde se orienta a compradores interesados en productos extranjeros; la nota original reproduce esa observación visual y numérica.

Para los consumidores en España la comparación sirve de ejemplo claro de cómo el precio final puede variar mucho según el canal y el país, y aporta contexto sobre por qué un envase de Hacendado puede costar varias veces más fuera del circuito de supermercados en España.

Si quieres ver comparativas de precios de supermercado en España y entender mejor cómo varían los costes por categoría, en nuestra cobertura reciente puedes leer artículos sobre precios de productos básicos y cambios en el sector.

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