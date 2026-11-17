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Si buscas una planta que aporte color y personalidad sin exigirte demasiados cuidados, la Aglaonema Red Anyamanee encaja a la perfección. Sus hojas combinan verdes profundos con tonos rojizos muy llamativos. Es una opción ideal para salas y oficinas donde se quiere un punto focal natural y elegante.

Por qué elegir la Aglaonema Red Anyamanee para tu hogar

Esta variedad tropical destaca por su contraste cromático y su adaptación a interiores. No requiere experiencia previa y tolera distintas condiciones de luz. Además, su porte compacto la hace apta para mesas, estanterías y rincones con presencia.

La combinación rojiza y verde hace de esta Aglaonema un punto focal en cualquier estancia.

Tamaño manejable: suele medir entre 30 y 50 cm de alto.

suele medir entre 30 y 50 cm de alto. Hojas llamativas: lanceoladas, de unos 15 cm, con variaciones en la intensidad del rojo.

lanceoladas, de unos 15 cm, con variaciones en la intensidad del rojo. Planta única: cada ejemplar muestra un patrón distinto de hojas.

Guía práctica de cuidado: luz, riego y sustrato

Con unos cuidados básicos, la Aglaonema Red Anyamanee se mantiene sana y vistosa. Aquí tienes pautas claras para atenderla sin complicaciones.

Iluminación adecuada para intensificar el color

Se adapta bien a luz indirecta baja o media.

Para realzar el rojo en las hojas, ubícala en luz indirecta brillante .

. Evita el sol directo que puede quemar las hojas.

Riego y humedad: equilibrio para evitar problemas

Riega con moderación y deja secar la capa superior del sustrato entre riegos.

No permitas encharcamientos; las raíces son sensibles al exceso de agua.

Aprecia ambientes algo húmedos, pero se adapta al aire seco de interiores.

Deja secar la capa superior del sustrato entre riegos para evitar encharcamientos.

Temperatura y tipo de sustrato recomendados

Temperaturas ideales: entre 18 y 26 °C.

Protéjela de corrientes frías y heladas.

Usa un sustrato bien drenado, específico para plantas de interior tropicales.

Fertilización y los beneficios para la salud ambiental

Una alimentación ligera en temporada de crecimiento ayuda a mantener su vigor y color. También aporta ventajas para la calidad del aire en espacios cerrados.

Abonado: aplica fertilizante suave en primavera y verano.

aplica fertilizante suave en primavera y verano. Las dosis monodosis en pipeta facilitan el mantenimiento y fortalecen raíces.

Un aporte equilibrado de N, P, K y micronutrientes favorece la tonicidad foliar.

Ventajas estéticas y funcionales de tenerla en interiores

Más allá de su aspecto decorativo, la Aglaonema Red Anyamanee contribuye al bienestar del hogar. Purifica el aire y añade un toque tropical sin requerir cuidados exhaustivos.