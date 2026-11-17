El ganador MasterChef Celebrity 2026 fue el influencer Ian Lucas, que se consagró en la final emitida el 19 de marzo de 2026 tras imponerse a Sofía “La Reini”.
La final, según la cobertura de agencias, enfrentó a Ian Lucas y Sofía Gonet en una definición de tres pasos que convenció al jurado y al público. La noticia de la consagración apareció en notas fechadas el 19 y 20 de marzo de 2026, que describieron la reacción emotiva del vencedor y el menú que presentó.
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MasterChef Celebrity 2026 se emitió por Telefe durante la recta final del concurso, y las crónicas previas indicaron que la definición no se limitaría a una sola emisión. La cobertura también mencionó que la gala final estuvo a cargo de la conductora Wanda Nara, según la Agencia Noticias Argentinas.
El ganador MasterChef Celebrity 2026 utilizó en la final un menú con platos de su infancia y una pieza principal espectacular que la prensa describió como clave para convencer al jurado. Tras la victoria, se publicaron notas que indican además un gesto solidario anunciado por el campeón respecto al premio.
El formato de MasterChef Celebrity combina pruebas individuales y un menú final de varios pasos para decidir al ganador. En esta edición, la final grabada y su emisión generaron alto interés en audiencias y redes sociales, con informes de audiencias que resaltaron el alcance de la transmisión.
El término de la temporada dejó además pistas sobre futuras convocatorias y cambios en la programación de Telefe, mientras la productora evalúa nuevos rostros y formatos para la siguiente temporada.
Sources
- Noticias Argentinas — confirmó que Ian Lucas se convirtió en el campeón y dio la fecha de la final (19 de marzo de 2026).
- Crónicas de prensa recopiladas — describieron el menú de la final, la reacción del ganador y reportaron que la final fue emitida por Telefe y presentada por Wanda Nara.
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