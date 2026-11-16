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El independiente comenzó a publicarse en septiembre de 2016: la cabecera digital lanzó su primera serie de piezas y se posicionó desde el inicio como un diario generalista en castellano.

El Independiente nació como proyecto liderado por el periodista Casimiro García‑Abadillo y, desde su portada, combinó política, economía y opinión con reportajes propios, según la presentación editorial del propio medio.

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La web oficial del diario muestra una portada activa con secciones de actualidad, economía, opinión y cultura, y en sus metadatos figura a Casimiro García‑Abadillo como director y fundador.

Fuentes contemporáneas al lanzamiento consignaron la fecha de puesta en marcha: los preparativos y la nota de presentación del proyecto anunciaron la llegada del nuevo diario para septiembre de 2016 y situaron el primer artículo el 22 de septiembre de 2016.

El Independiente se definió desde su arranque como un «diario digital» y registró firmas de periodistas con trayectoria en grandes cabeceras españolas, lo que ayudó a dotar al proyecto de visibilidad en su primer mes de vida.

Cómo fue el lanzamiento y quién lo dirige

La iniciativa partió de Casimiro García‑Abadillo, que figura en fuentes públicas como fundador y director desde el inicio del sitio.

La biografía pública del director confirma que «el primer artículo» se publicó el 22 de septiembre de 2016 y que desde entonces asumió la dirección del medio.

En los años siguientes El Independiente ha mantenido una presencia estable en la oferta informativa digital en español, con coberturas amplias sobre política y economía y una sección de opinión relevante para audiencias nacionales.

El contexto del lanzamiento —un mercado digital competitivo y el retorno de periodistas veteranos a proyectos propios— fue citado por analistas de medios como un factor que dio tracción inicial al diario.

En este recorrido informativo, el nombre «El Independiente» convive con otros proyectos de prensa digital y tradicional que, según comentaristas del sector, marcan la transformación del ecosistema mediático en España.

Para más perspectiva sobre el debate público y la prensa local, puede consultarse una pieza reciente que habla de la defensa del espacio público en los medios: Miguel Cárceles: reivindica a IDEAL.

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