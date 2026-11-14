Megan Fox: lanza plataforma de suscripción

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Megan Fox lanzó una página de suscripción llamada meganfox.world alojada en Subs.com, según anunció la actriz y confirmaron múltiples medios que cubrieron el estreno.

La actriz se presentó como copropietaria de la plataforma Subs y publicó fotografías y videos exclusivos para suscriptores, según cobertura publicada el 9 y 10 de octubre de 2026.

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El proyecto fue desarrollado en colaboración con Tim Stokely, identificado en los reportes como cofundador de Subs y uno de los impulsores de la plataforma, y la llegada de Fox provocó picos de tráfico que, según informaron varios sitios, causaron caídas temporales en el servicio.

Varios medios apuntaron que el primer contenido anunciado por Fox incluye una serie de imágenes y videos exclusivos y que la suscripción mensual fue fijada en 19,99 dólares, según las páginas que cubrieron el lanzamiento.

La iniciativa busca ofrecer a la actriz un canal de conexión directa con seguidores, control sobre su contenido y una vía de monetización fuera de las redes sociales tradicionales, tal como describieron los artículos que cubrieron el anuncio.

El desembarco de una figura pública en una plataforma de suscripción no es nuevo: en los últimos años artistas y creadores han optado por páginas de pago para ofrecer contenido exclusivo, y la asociación con fundadores de plataformas similares —en este caso, la vinculación con Tim Stokely— fue un punto destacado en la cobertura.

Por su naturaleza y por la asociación con un ejecutivo proveniente del ecosistema de plataformas de suscripción, la operación generó atención mediática sobre cómo las celebridades gestionan hoy su presencia en internet y las posibles reacciones del público y de plataformas tradicionales.

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