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La infanta Margarita, ingresada de nuevo en el hospital por una infección – OkDiario informa que la infanta Margarita de Borbón ha sido hospitalizada de nuevo en Madrid por una infección, según las primeras informaciones publicadas el 15 de noviembre de 2026.

OkDiario señala que la infanta Margarita, de 87 años, «lleva varios días ingresada por una infección» y que permanece bajo supervisión médica, según el resumen difundido en la cobertura inicial.

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Fuentes citadas en los resúmenes de noticias indican que la atención se presta en un centro de Madrid y que la evolución es seguida por su familia; varios informes apuntan al Hospital Gregorio Marañón como lugar de ingreso.

La infanta Margarita ya sufrió un susto similar hace un año, cuando estuvo diez días en la UCI por una neumonía, según la cronología que recogen las notas de prensa y los resúmenes de actualidad.

El historial público reciente de la infanta incluye hospitalizaciones previas por complicaciones respiratorias e infecciones; los textos consultados recuerdan esa estancia en cuidados intensivos y la posterior recuperación.

Qué se sabe y qué no se ha confirmado

Lo que sí aparece en las informaciones iniciales es que la familia está al tanto y que la paciente recibe tratamiento médico; no obstante, ningún despacho oficial de la Casa Real ha publicado en este momento un comunicado al respecto en las fuentes revisadas.

Los detalles concretos sobre el tipo de infección, el tratamiento concreto y el pronóstico a largo plazo no están confirmados públicamente en las piezas consultadas; los medios resaltan la vigilancia médica y la presencia de familiares en el entorno hospitalario.

La infanta Margarita, como figura de la familia real, suele generar cobertura amplia: para contexto, artículos sobre la Casa Real recientes incluyen noticias sobre la participación de los Reyes en funerales y la asistencia de miembros de la familia a actos públicos.

Seguiremos actualizando esta pieza si aparecen comunicados oficiales o partes médicos con detalles verificables sobre el diagnóstico, el tratamiento o la previsión de alta.

Sources