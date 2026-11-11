Los Reyes: asistirán el 12 de noviembre al funeral por las 69 víctimas en la Catedral

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Los Reyes: asistirán el 12 de noviembre al funeral por las 69 víctimas en la Catedral
© Los Reyes: asistirán el 12 de noviembre al funeral por las 69 víctimas en la Catedral

Los Reyes asisten hoy en Toledo al funeral por las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda, según el aviso difundido en los canales de noticias; la misa se celebra en la Catedral de Toledo.

La ceremonia en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda tendrá lugar el 12 de noviembre a las 19:00 horas en la Catedral de Toledo, y en los comunicados y coberturas aparece la presencia de Sus Majestades el Rey Felipe VI y la Reina Letizia.

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Empty cathedral interior with rows of unoccupied wooden pews, a single lit candle on the altar, soft late-afternoon light through stained-glass windows — quiet, solemn scene

El funeral ha sido convocado por la Archidiócesis y fuentes de prensa recogen que al acto asisten autoridades nacionales y locales, así como familiares y supervivientes del siniestro.

La visita de los Reyes a Toledo y su asistencia a los familiares se produce tras el choque entre un AVE y un Iryo cerca de Urda, noticia que generó múltiples movilizaciones y cobertura mediática; para más contexto sobre el accidente consulte la crónica local sobre el choque entre un AVE y un Iryo.

Anonymous group of mourners in dark coats standing outside a cathedral entrance under overcast sky, some heads bowed, streetlamps on — subdued public gathering

La Casa Real ha mantenido actividad pública en las últimas semanas y Zarzuela informó recientemente de la agenda del Rey; la asistencia de Felipe VI y Letizia al funeral refuerza su papel institucional en actos de homenaje y apoyo a las víctimas.

Familiares, supervivientes y representantes institucionales han sido citados por la Archidiócesis para la eucaristía de recuerdo, que según las primeras crónicas congregó alrededor de 1.500 personas en la catedral en la tarde del acto.

El artículo inserta enlaces internos para contexto local y seguimiento: la crónica del accidente en Urda y la referencia a la actividad reciente de la Casa Real ofrecen lectura ampliada sobre los hechos y la agenda real.

Sources

  • Google News (feed) — anunció la convocatoria del funeral en la Catedral de Toledo y la presencia de los Reyes; proporcionó hora, fecha y número de víctimas.
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