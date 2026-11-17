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Los reyes Carlos y Camila reciben a Robert Pattinson como nuevo James Bond: en un mensaje publicado en sus cuentas oficiales escribieron “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad”.

El mensaje de los reyes acompañó la confirmación pública de que Robert Pattinson será el próximo actor en encarnar a James Bond, un anuncio que generó reacciones inmediatas en redes sociales.

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La publicación formalizó la bendición institucional de la Casa Real británica hacia el nuevo 007 y se difundió junto a la imagen oficial compartida por las mismas cuentas.

La elección de Pattinson había sido reportada por medios internacionales y fue comentada por usuarios y cuentas oficiales que compartieron memes y felicitaciones, mientras la Casa Real optó por un tono distendido en su mensaje.

Por su tono y formato, la nota de la Casa Real se leyó como una bienvenida ceremonial más que como un acto protocolario; la frase utilizada aludía al carácter ficticio del agente 007, “al servicio de Su Majestad”.

La repercusión en redes marca otro ejemplo de cómo los anuncios de casting de franquicias globales se convierten en breves momentos de relación pública entre la monarquía y la cultura popular.

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