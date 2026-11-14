GH VIP 9: Telecinco confirma concursantes, entre ellos Arturo Requejo y Karmele

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GH VIP 9: Telecinco confirma concursantes, entre ellos Arturo Requejo y Karmele
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‘GH VIP 9’: la lista completa de concursantes famosos para el ‘reality’ de Telecinco incluye a Arturo Requejo y a Karmele Marchante, según la relación de nombres publicada por medios españoles.

Telecinco ha confirmado a Arturo Requejo como uno de los primeros fichajes para GH VIP 9; el nombre de Karmele Marchante también figura entre los confirmados en las listas difundidas por la prensa.

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Otros concursantes que aparecen en esos listados son Pipi Estrada, Paloma González, Katrin Ortega, Raquel Mosquera y Náyades Lospitao, entre varios más que forman el casting adelantado para la novena edición del formato.

empty winner's podium on a reality-show set, single trophy on top step, blurred studio lights in background

La programación del programa también cuenta con Jorge Javier Vázquez al frente como presentador, una información que acompaña a las publicaciones que recogen el plantel de famosos.

La lista ha circulado por medios de entretenimiento y cuentas en redes sociales durante los últimos días y Telecinco ya promociona el regreso del espacio con avances sobre la convivencia y los primeros nombres confirmados.

anonymous crowd of TV studio audience clapping, blurred faces under studio lights

Qué se sabe sobre el casting y la emisión

Los listados publicados por varios medios agrupan los primeros seis o más nombres confirmados por la cadena y los mentideros televisivos; esos listados se repiten en múltiples notas de prensa y blogs de entretenimiento.

Telecinco prepara la promoción del programa y ya ha situado a varios de los participantes en la parrilla de lanzamientos promocionales, por lo que el casting es tratado como oficial por las principales cabeceras de actualidad rosa.

Sources

  • OkDiario (Google News RSS) — listado publicado originalmente en la noticia agregada por el feed, con los nombres de los concursantes citados.
  • Recopilación en medios — varios artículos y listados en portada recogen los mismos nombres y señalan a Telecinco como responsable de la promoción del programa.
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