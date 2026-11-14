© GH VIP 9: Telecinco confirma concursantes, entre ellos Arturo Requejo y Karmele

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‘GH VIP 9’: la lista completa de concursantes famosos para el ‘reality’ de Telecinco incluye a Arturo Requejo y a Karmele Marchante, según la relación de nombres publicada por medios españoles.

Telecinco ha confirmado a Arturo Requejo como uno de los primeros fichajes para GH VIP 9; el nombre de Karmele Marchante también figura entre los confirmados en las listas difundidas por la prensa.

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Otros concursantes que aparecen en esos listados son Pipi Estrada, Paloma González, Katrin Ortega, Raquel Mosquera y Náyades Lospitao, entre varios más que forman el casting adelantado para la novena edición del formato.

La programación del programa también cuenta con Jorge Javier Vázquez al frente como presentador, una información que acompaña a las publicaciones que recogen el plantel de famosos.

La lista ha circulado por medios de entretenimiento y cuentas en redes sociales durante los últimos días y Telecinco ya promociona el regreso del espacio con avances sobre la convivencia y los primeros nombres confirmados.

Qué se sabe sobre el casting y la emisión

Los listados publicados por varios medios agrupan los primeros seis o más nombres confirmados por la cadena y los mentideros televisivos; esos listados se repiten en múltiples notas de prensa y blogs de entretenimiento.

Telecinco prepara la promoción del programa y ya ha situado a varios de los participantes en la parrilla de lanzamientos promocionales, por lo que el casting es tratado como oficial por las principales cabeceras de actualidad rosa.

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