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Hoy es un buen día para comprar unos Beats: estos auriculares nunca han estado tan baratos, según Applesfera, porque los Beats Studio Buds+ se venden en Amazon y MediaMarkt a 89 €.

Los Beats Studio Buds+ aparecen en la pieza de Applesfera con un precio en Amazon de 89,00 € y la misma cifra citada para MediaMarkt; el artículo señala además un PVP recomendado de 199,95 €.

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Applesfera explica que los Studio Buds+ ofrecen cancelación activa de ruido, modo sonido ambiente, compatibilidad con Siri y la red Buscar, y hasta 9 horas de autonomía en los auriculares y 36 horas con el estuche.

El texto también aclara que, aunque el descuento frente al PVP oficial es del 55% si se toma 199,95 € como referencia, el precio medio reciente ha sido más cercano a 168 € y por eso el ahorro real es algo menor.

Si comparas ofertas, Applesfera muestra a Fnac con un precio distinto (174,00 €) mientras que Amazon y MediaMarkt aparecen con la oferta más baja del momento, lo que sugiere variación entre distribuidores.

Si buscas alternativas entre accesorios Apple, también puedes ver nuestras guías sobre AirPods Pro 3: 219 € en Carrefour y el pack de ubicación de Apple en AirTag 2: pack de cuatro por 89,99 € en PcComponentes, que ayudan a valorar la relación calidad-precio de los complementos para iPhone.

Antes de comprar, comprueba la disponibilidad y condiciones en el vendedor: Applesfera recuerda que los enlaces citados son de afiliado y que los precios pueden variar rápidamente en las semanas del Black Friday.

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