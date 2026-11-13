AirPods Pro 3: 219 € en Carrefour

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Carrefour ofrece los AirPods Pro 3 por 219 € en su ficha de producto, según la página de la tienda que muestra el precio y la promoción del modelo.

La entrada de noticias que motivó esta pieza parte del titular de Xataka: «Carrefour tiene hoy los AirPods Pro 3 a precio mínimo histórico: uno de los mejores auriculares que puedes comprar si tienes un iPhone», publicado en el feed de Google News que enlaza a Xataka.

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La propia página de producto de Carrefour contiene el texto que muestra el descuento: «Apple AirPods Pro 3 – Blanco. Envío Gratis. Ahórrate el IVA. 249 € 219 €», indicando el precio rebajado a 219 € en el listado.

Los AirPods Pro 3 son los auriculares inalámbricos de Apple con cancelación activa de ruido y estuche con conector USB-C; Xataka recomienda el modelo como una de las mejores opciones para usuarios de iPhone en su titular, que califica la oferta como un «precio mínimo histórico».

¿Qué significa esta oferta y precedentes de precio

La combinación del listado de Carrefour y la cobertura en Xataka confirma dos hechos verificados: Carrefour muestra el precio de 219 € en su ficha, y Xataka difundió la oferta como mínimo histórico en su titular del feed.

Como precedente, búsquedas públicas de ofertas muestran que en campañas anteriores los AirPods Pro (generaciones previas o en ventas puntuales) han llegado a precios por debajo del PVP, pero el titular de Xataka es el que califica la rebaja de Carrefour como mínimo histórico.

Si planeas comprar, comprueba la disponibilidad y condiciones en la ficha de Carrefour antes de finalizar la compra: la oferta puede variar entre tiendas físicas y la web, y el precio mostrado en el listado es la referencia que citan las fuentes comprobadas aquí.

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