© Estabilización óptica de imagen: guía práctica sobre qué es y cómo funciona

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La Guía completa sobre la estabilización óptica de imagen explica que la estabilización óptica (OIS) compensa el temblor de la cámara moviendo un elemento de la lente en la dirección opuesta al movimiento detectado.

El OIS usa sensores giroscópicos MEMS y pequeños actuadores —imanes y bobinas— para detectar la velocidad angular y desplazar un elemento óptico en tiempo real, de modo que la luz llegue al sensor de forma estable, según la guía revisada.

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La guía también detalla que, gracias a la OIS, es posible bajar la velocidad de obturación varios pasos (la fuente cita rangos como 2 a 4,5 pasos) y mantener nitidez en condiciones de poca luz, siempre que el sujeto no se mueva rápidamente.

El texto diferencia OIS, IBIS y EIS: el OIS actúa en elementos del objetivo; el IBIS mueve el sensor dentro del cuerpo de la cámara; la EIS es una corrección por software que recorta fotogramas y aplica algoritmos, perdiendo parte del campo de visión.

En smartphones, la guía señala que implementar OIS exige espacio físico para los imanes y el mecanismo móvil, por eso muchos modelos económicos usan EIS mientras los de gama alta incorporan OIS o sistemas híbridos.

Entre las recomendaciones prácticas aparece desactivar la estabilización al usar trípode: si la cámara está fija, el sistema puede crear retroalimentación y degradar la nitidez, aunque modelos recientes pueden detectar el trípode y apagarse automáticamente.

La guía añade contexto técnico: el funcionamiento del OIS se inspira en el equilibrio biológico del oído interno y emplea giroscopios para medir la rotación; en algunos sistemas híbridos lente+sensor se logran ganancias combinadas superiores a las de un solo método.

Para los fotógrafos veteranos y usuarios de móvil, la entrada resume cuándo preferir cada sistema: OIS en teleobjetivos y para visores ópticos, IBIS para versatilidad con lentes antiguas, y EIS para soluciones de bajo coste o estabilización extra en vídeo.

Sources