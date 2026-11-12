© Cubo de basura doble de Lidl: separa orgánico y plástico por 48,99 €

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El nuevo cubo de basura doble de Lidl, anunciado por Xataka, está a la venta por 48,99 € y propone una solución práctica para reciclar en casa y reducir los malos olores en la cocina.

Según la ficha del producto citada en el resumen de Xataka, el cubo incorpora dos compartimentos independientes que facilitan separar orgánico y plástico en el hogar; el artículo apunta que cada cubo tiene una capacidad de 15 litros, lo que permite gestionar residuos sin ocupar mucho espacio.

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El diseño vertical del cubo ayuda a colocarlo en rincones o junto a muebles, y la doble tapa evita que los olores del residuo orgánico se mezclen con el resto de la basura, una ventaja que Xataka subraya para cocinas pequeñas.

El nuevo cubo de Lidl llega en un momento en el que muchas marcas ofrecen alternativas para clasificar los residuos sin renunciar al diseño; Xataka lo lista como una oferta a 48,99 €, con referencias a la presencia del producto tanto en tiendas físicas como en la web.

Si buscas otros lanzamientos y ofertas recientes de Lidl, hay artículos del mismo minorista sobre otros productos que pueden interesarte dentro de la tienda: desde equipaje hasta utensilios de cocina y herramientas.

En la práctica, un cubo con dos compartimentos de 15 litros cada uno facilita el reciclaje diario y reduce la frecuencia con la que hay que bajar bolsas al contenedor, según la descripción publicada por Xataka.

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