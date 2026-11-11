Parkside taladro: disponible en Lidl desde el 30 de abril de 2026

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Xataka informa que el taladro atornillador Parkside estará disponible en Lidl desde el 30 de abril y se anuncia rebajado a 37,99 €; Hoy en Lidl aparece en el resumen de ofertas de Google News con ese precio.

El taladro Parkside que cita la nota llega como parte de las ofertas de herramientas de Lidl y, según el titular recuperado, el precio en promoción será de 37,99 €. Hoy en Lidl (rebajado a 37,99 euros): este taladro atornillador Parkside ideal para los manitas de casa – Xataka es la referencia que recoge la fecha de salida y la cuantía de la rebaja.

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Parkside es la marca que Lidl suele lanzar en sus campañas de bricolaje; el artículo citado por la fuente señala la disponibilidad concreta y la oferta puntual, pensada para aficiona-dos al bricolaje doméstico. Hoy en Lidl aparece como palabra clave en el titular recuperado y confirma que la promoción está dirigida a «manitas de casa».

En el pasillo de herramientas de Lidl es habitual ver modelos Parkside con precios que varían según la configuración (con o sin batería y maletín). Si buscas comparar otras ofertas de la cadena esta semana, recuerda que Lidl publica catálogos y promociones regulares que incluyen desde pequeños electrodomésticos hasta sets de cuchillos.

Qué debes tener en cuenta

La oferta citada procede de un resumen de Google News que reproduce el titular de Xataka; confirma la fecha de llegada (30 de abril) y el precio promocional (37,99 €). Como en otras promociones de Parkside, revisa si el taladro se vende con batería y cargador o si estos accesorio se comercializan por separado.

Si necesitas ver otras gangas de Lidl relacionadas, la web del medio ofrece comparativas y análisis de modelos anteriores; y, para ofertas del mismo tipo en la cadena, puedes consultar artículos relacionados del sitio.

Compra inteligente: comprueba la letra pequeña del folleto de Lidl el día 30 de abril para confirmar unidades por tienda y posibles variaciones regionales.

Sources

Google News / Xataka — titular recuperado que anuncia la disponibilidad en Lidl desde el 30 de abril y el precio rebajado a 37,99 €.

Enlaces relacionados: aspirador friegasuelos oferta y set de cuchillos oferta para ver otras promociones recientes de Lidl.