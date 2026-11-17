Publicar en Facebook Publicar en Flipboard Compartir en LinkedIn Publicar en Reddit Compartir en Telegram Compartir en X Enviar a través de Whatsapp

El chollo del día en Lidl, hoy 17 de noviembre, es esta solución sin obras para usar los enchufes desaprovechados tras el sofá o los muebles, según Xataka.

La propuesta de Lidl es un cubo de enchufes con conector plano que convierte una única toma en varias salidas sin necesidad de hacer obras, lo que facilita recuperar enchufes bloqueados detrás de sofás o muebles.

Te puede interesar

Según la información publicada por Xataka, el cubo ofrece cuatro tomas de corriente más tres puertos USB —dos USB-A y un USB-C—, de modo que “en total, siete tomas a cambio de una”.

Xataka también recoge que el dispositivo figura dentro de las ofertas de la Black Week de Lidl y que su diseño con conector plano está pensado precisamente para no sobresalir de la pared y poder usarse en espacios estrechos.

El texto advierte además que el producto no indica su potencia nominal en la ficha, y recuerda la recomendación de no superar la capacidad máxima habitual de estos equipos para evitar sobrecargas.

En resumen: es una solución práctica para multiplicar tomas sin obra ni regletas visibles; Xataka la presenta como una opción económica dentro del catálogo de ofertas de Lidl en noviembre.

Sources