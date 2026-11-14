Samsung Neo QLED 65″: oferta vista a 499 € en Carrefour (según ADSLZone)

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Carrefour anuncia en sus listados una Smart TV Samsung TU65M73HAU de 65″ MiniLED por 499 €, según los resúmenes de oferta recogidos por ADSLZone y confirmados por un repaso de prensa.

La ficha comercial citada en los resúmenes describe el modelo como «Smart TV MiniLED 65″ Samsung TU65M73HAU» rebajada desde precios próximos a 769 € hasta 499 €, con condiciones de envío y recogida que varían según la tienda, según la cobertura consultada.

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ADSLZone publicó el aviso sobre la oferta y la posibilidad de aglomeraciones en tiendas por la promoción; el resumen de prensa que circuló por Google News recoge esa advertencia como eje de la historia.

En los mismos resúmenes que incluyen la 65″ a 499 € se listan también otras rebajas de Carrefour dentro de su campaña pre-Black Friday, como una MiniLED Samsung de 85″ a 1.399 € y una TCL 65RM7L por 999 €, lo que sugiere una tanda amplia de descuentos en televisores.

Antes de ir a tienda conviene comprobar la disponibilidad en la web de Carrefour y las condiciones de envío o recogida: las fichas comerciales y folletos pueden variar por día y por centro, advierten las coberturas consultadas.

Si buscas comparar otras gangas en grandes superficies para estas fechas, hay guías y recopilatorios que resumen ofertas y consejos de compra para el Black Friday.

Keywords: Carrefour espera colas kilómetricas por esta televisión Samsung Neo QLED de 65 pulgadas: a precio de outlet con 750 € de rebaja – ADSLZone (presente en los resúmenes) y comparadores de precios ayudan a verificar stock y condiciones.

Enlaces internos relacionados: Samsung TU65M80HAU 65 y Black Friday 2026 en España.

Sources